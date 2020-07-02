Вчора у Садках згоріло 8 тонн сіна і ледь не згорів будинок

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Вчора, 2 липня, у Садках згоріло 8 тонн сіна і ледь не згорів будинок, повідомляє пресслужба ДСНС.





Повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння на вул. Зеленій в с. Садки Кременчуцького району надійшло до Служби порятунку «101» о 21.12. Пожежу було локалізовано о 21.50, а о 23.35 – ліквідовано. Травмованих та загиблих немає.





Вогонь знищив 25 кв. м покрівлі господарчої будівлі, 8 тонн сіна укосу 2020 р. та вживане майно, пошкодив вікно в поряд розташованому гаражі, закоптив стіни та стелю на площі 20 кв. м.





Вогнеборцям вдалось врятувати господарчу будівлю, гараж та два житлові будинки від знищення полум’ям.





До гасіння залучалися 6 чоловік особового складу 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини та 2 одиниці техніки. Причина пожежі встановлюється.



