На Полтавському ГЗК електрозварювальник отримав струс мозку та рани голови

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2 липня електрозварювальника ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» ушпиталили до міської лікарні Горішніх Плавнів з закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, рубленою рваною раною голови, переломом кісток носу. Про травматизм інформує Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА.





56-річний мешканець Горішніх Плавнів травмувався під час виконання своїх трудових обов’язків.





Стан здоров’я чоловіка – середньої тяжкості.