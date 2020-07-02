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На Полтавському ГЗК електрозварювальник отримав струс мозку та рани голови

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 941

Також потерпілий зламав ніс

2 липня електрозварювальника ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» ушпиталили до міської лікарні Горішніх Плавнів з закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, рубленою рваною раною голови, переломом кісток носу. Про травматизм інформує Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА.


56-річний мешканець Горішніх Плавнів травмувався під час виконання своїх трудових обов’язків.


Стан здоров’я чоловіка – середньої тяжкості.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: Полтавский ГОК травматизм рана перелом
компанія «Інтера Люкс»
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