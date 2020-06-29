«Це була лебединна пісня «уходящего бронепоезда»: мер Кременчука про підвищення зарплат тренерам

Сьогодні, 18:06 Переглядів: 629

Про підняття зарплат кременчуцьким тренерам заговорили й на сесії Кременчуцької міської ради. Питання озвучили як на профільній комісії, так і на засіданні сесії.





- Призначити виплату працівникам сфери фізичної культури та спорту міста Кременчука відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №755 від 14 серпня 2019 року в розмірі 8 110 849 грн на 2020 рік – йшлося в проекті рішення.





На жаль, через «дірку» у місцевому бюджеті Кременчука не можливо підтримати дитячих тренерів, які в основному отримують мінімальну зарплату.

- Це була лебедина пісня «уходящего пронепоезда». Вони (попередній уряд - ред) навіть не думали хто і як буде виконувати рішення Кабміну. Прийняли ряд популяристичних рішень, які неможливо виконати, - сказав міський голова Кременчука.

Депутати рішення про підтримку кременчуцьких тренерів не підтримали. Проте департаменту фінансів та управлінню молоді та спорту дали протокольне доручення опрацювати питання виходячи з фінансових можливостей бюджету міста. Питання ще раз мають підняти на наступній сесії Кременчуцької міської ради.





Як голосували кременчуцькі депутати