«Це була лебединна пісня «уходящего бронепоезда»: мер Кременчука про підвищення зарплат тренерам

Про підняття зарплат кременчуцьким тренерам заговорили й на сесії Кременчуцької міської ради. Питання озвучили як на профільній комісії, так і на засіданні сесії.
На жаль, через «дірку» у місцевому бюджеті Кременчука не можливо підтримати дитячих тренерів, які в основному отримують мінімальну зарплату.
Депутати рішення про підтримку кременчуцьких тренерів не підтримали. Проте департаменту фінансів та управлінню молоді та спорту дали протокольне доручення опрацювати питання виходячи з фінансових можливостей бюджету міста. Питання ще раз мають підняти на наступній сесії Кременчуцької міської ради.
Як голосували кременчуцькі депутати