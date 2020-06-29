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Кременчук, Спорт, Кременчуг

«Це була лебединна пісня «уходящего бронепоезда»: мер Кременчука про підвищення зарплат тренерам

Сьогодні, 18:06 Переглядів: 629

 

Як проголосували депутати на сесії Кременчуцької міської ради

Про підняття зарплат кременчуцьким тренерам заговорили й на сесії Кременчуцької міської ради. Питання озвучили як на профільній комісії, так і на засіданні сесії.


- Призначити виплату працівникам сфери фізичної культури та спорту міста Кременчука відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №755 від 14 серпня 2019 року в розмірі 8 110 849 грн на 2020 рік – йшлося в проекті рішення. 


На жаль, через «дірку» у місцевому бюджеті Кременчука не можливо підтримати дитячих тренерів, які в основному отримують мінімальну зарплату.

 

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- Це була лебедина пісня «уходящего пронепоезда». Вони (попередній уряд - ред) навіть не думали хто і як буде виконувати рішення Кабміну. Прийняли ряд популяристичних рішень, які неможливо виконати, - сказав міський голова Кременчука.

 

Депутати рішення про підтримку кременчуцьких тренерів не підтримали. Проте департаменту фінансів та управлінню молоді та спорту дали протокольне доручення опрацювати питання виходячи з фінансових можливостей бюджету міста. Питання ще раз мають підняти на наступній сесії Кременчуцької міської ради.


Як голосували кременчуцькі депутати

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: спорт сесія бюджет сессия горсовета тренер зарплата
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