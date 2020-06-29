На 17 тисяч оштрафували полтавця, який був у під'їзді без маски

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 544

Постанову можуть оскаржити у Полтавському апеляційному суді

Суддя Київського райсуду Полтави призначив 17 000 гривень штрафу для чоловіка, який перебував у під’їзді без маски та документів.

Про це повідомляє Рoltavske.tv з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.





Згідно з постановою, подія сталася 10 травня о 22:48 у під’їзді будинку 128 на вулиці Шевченка. Чоловік перебував в громадському місці, а саме в під`їзді будинку, без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, а також перебував без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство.





Постанову можуть оскаржити до Полтавського апеляційного суду протягом десяти днів з дня її винесення.