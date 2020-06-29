Учні яких кременчуцьких шкіл стали кращими на олімпіадах та у науковій діяльності

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 893

Нагороди від Полтавської обласної ради за високу результативність у ІІ і ІІІ етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту учнів-членів Малої академії наук України отримали четверо кременчуцьких школярів – юних науковців, які неодноразово посідали призові місця на всеукраїнському рівні

Департамент освіти нашого міста оприлюднив статистику, що ілюструє, які кременчуцькі школи показали кращі результати на олімпіадах та у науковій діяльності у 2019-2020 навчальному році.





За цей період 92 призових місця привезли учні – юні науковці шкіл Кременчука – з обласного етапу конкурсу-захисту наукових робіт Малої академії наук–2020.





Найбільшу кількість переможців підготували:

ліцей №11 «Гарант», який виборов 23 нагороди (директор Бикова Н.О.);

ліцей №4 «Кремінь», учні якого здобули 22 нагороди (директор Одерій Т.А.);

ліцей №30 «Олімп» імені Н.М. Шевченко отримав 19 нагород (директор Шиян О.М.);

ліцей №25 «Гуманітарний колегіум» (директор Москалик Т.О.) – 19 нагород.

Окрім того, минулого навчального року кременчуцькі школярі брали участь у ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін та посіли 94 призові місця: І місце – 16 учнів, ІІ місце – 38 учнів, ІІІ місце – 40 школярів.





У п'ятірку кращих закладів загальної середньої освіти по кількості переможців увійшли:

ліцей №4 «Кремінь» (директор Одерій Т.А.) – 35 переможців;

ліцей №11 «Гарант» (директор Бикова Н.О.) – 13 переможців;

ліцей №10 «Лінгвіст» (директор Мамон Н.В.) – 10 переможців;

ліцей №30 «Олімп» імені Н.М. Шевченко (директор Шиян О.М.) – 8 переможців;

ліцей №17 «Вибір» імені М.Г. Неленя (директор Марченко В.М.) – 5 переможців.





У числі освітянських закладів, які також мають учнів – переможців ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін:

ліцей №25 «Гуманітарний колегіум» (директор Москалик Т.А.) – 3 переможці;

ЗОШ №20 (директор Никифоренко В.М.) – 3 переможці;

ліцей №6 «Правобережний» (директор Шаповал О.А.) – 4 переможці;

ЗОШ №12 (директор Носкін В.О.) – 4 переможці.





За результатами участі у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін та конкурсу-захисту учнів-членів МАН 13 учнів ліцеїв №4, 6, 11, 30 протягом 2019-2020 навчального року отримували стипендії Кременчуцької міської ради.





Також четверо кременчуцьких учнів – юних науковців, які неодноразово посідали призові місця на всеукраїнському рівні, отримали почесні нагороди від Полтавської обласної ради.





Подяки облради за високу результативність у ІІ і ІІІ етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту учнів-членів Малої академії наук України та активну участь у науково-просвітницьких заходах Полтавської обласної Малої академії наук учнівської молоді отримали:

Дар’я Шульга, випускниця 11 класу ліцею №6 «Правобережний»;

Дмитро Маршев, випускник 11 класу ліцею №11 «Гарант»;

Дарина Перепелятник, випускниця 11 класу ліцею №4 «Кремінь»;