Учні яких кременчуцьких шкіл стали кращими на олімпіадах та у науковій діяльності

Нагороди від Полтавської обласної ради за високу результативність у ІІ і ІІІ етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту учнів-членів Малої академії наук України отримали четверо кременчуцьких школярів – юних науковців, які неодноразово посідали призові місця на всеукраїнському рівні
Департамент освіти нашого міста оприлюднив статистику, що ілюструє, які кременчуцькі школи показали кращі результати на олімпіадах та у науковій діяльності у 2019-2020 навчальному році.
За цей період 92 призових місця привезли учні – юні науковці шкіл Кременчука – з обласного етапу конкурсу-захисту наукових робіт Малої академії наук–2020.
Окрім того, минулого навчального року кременчуцькі школярі брали участь у ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін та посіли 94 призові місця: І місце – 16 учнів, ІІ місце – 38 учнів, ІІІ місце – 40 школярів.
За результатами участі у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін та конкурсу-захисту учнів-членів МАН 13 учнів ліцеїв №4, 6, 11, 30 протягом 2019-2020 навчального року отримували стипендії Кременчуцької міської ради.
Також четверо кременчуцьких учнів – юних науковців, які неодноразово посідали призові місця на всеукраїнському рівні, отримали почесні нагороди від Полтавської обласної ради.
Подяки облради за високу результативність у ІІ і ІІІ етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту учнів-членів Малої академії наук України та активну участь у науково-просвітницьких заходах Полтавської обласної Малої академії наук учнівської молоді отримали: