Під Кременчуком виловили риби на 150 тисяч гривень

Сьогодні, 08:29 Переглядів: 1 718 Коментарів: 1

В Управлінні Держрибагентства у Полтавській області функціонує «гаряча телефонна лінія»: (096) 907-50-08.

Рибоохоронний патруль Полтавщини спільно з Черкаським рибоохоронним патрулем виявили грубе порушення Правил рибальства. За допомогою 9 сіток порушник виловив 294 кг риби на майже 150 тис. грн збитків. Про це повідомляє пресслужба Полтавського рибоохоронного патруля.





Інцидент зафіксовано вранці 28 червня в межах водойми Ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Сулинський» (Кременчуцьке водосховище), острів Галицький в адмінмежах с. Липове Глобинського району Полтавської області.





Спільною рейдовою групою встановлено, що правопорушник здійснювся вилов риби з дюралевого човна забороненими знаряддями – дев’ятьма лісковими сітками (540 метрів).





У сітках знаходилося 294 кг риби: лящ – 337 екз., судак – 42 екз., сазан – 10 екз., карась сріблястий – 8 екз., товстолоб – 3 екз. та окунь – 2 екз. Збитки становлять 147 258 грн.





На особу складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП.





На місце скоєння правопорушення було викликано слідчо – оперативну групу Глобинського відділу поліції ГУНП в Полтавській області для подальшого проведення слідчих дій.





Вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ст. 249 ККУ (незаконне зайняття рибним промислом).





Заборонені знаряддя лову, човен та незаконно добуті водні біоресурси вилучено до рішення суду.





В Управлінні Держрибагентства у Полтавській області функціонує «гаряча телефонна лінія»: (096) 907-50-08.