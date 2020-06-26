Новий випадок на COVID-19 серед кременчужан: виявили у київський лабораторії

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Інфекцію виявили в лабораторії Києва при плановому обстеженні з приводу госпіталізації

У Кременчуці ще один випадок захворювання на коронавірус. Інфекцію виявили в лабораторії Києва при плановому обстеженні з приводу госпіталізації. Пацієнт не мав симптомів хвороби. Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОДА.





Від початку карантину ПЛР-тестування підтвердили хворобу у 310 жителів області. Одужали вже 268 осіб, продовжують лікування 29 людей.





Географія поширення інфекції на Полтавщині: Кременчук – 118 (1 новий випадок), Полтава – 55, Кременчуцький район – 33, Кобеляцький район – 17, Горішні Плавні – 15, Миргородський район – 14, Полтавський район – 12, Зіньківський район – 10, Глобинський і Карлівський райони – по 5, Лубни – 5, Оржицький, Чутівський райони – по 4, Пирятинський, Лубенський і Козельщинський райони – по 3, Хорольський район – 2, Машівський і Котелевський райони – по 1.