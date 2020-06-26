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Надзвичайні новини

Пораненого у шию чоловіка оперативно до лікарні доставили патрульні Кременчука

Сьогодні, 09:16 Переглядів: 877

Пояснення про обставини події громадянин не надав

Вчора, 27 червня, поранений у шию чоловік, звернувся до інспекторів, що несли службу на трасі М-22 Полтава-Олександрія. Про це повідомляє пресслужба батальйону патрульної поліції Кременчука.


Поліцейські оглянули громадянина, враховуючи характер ушкоджень та наявність кровотечі, прийняли рішення не чекати карету швидкої допомоги, а доставити до лікарні службовим автомобілем.


Пояснення про обставини події громадянин не надав.


34-річного чоловіка передали медикам. Патрульні проінформували слідчо-оперативну групу для подальшого встановлення обставин.


Відзначають патрульних Сергія Мовчана та Святослава Яценка.

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Автор: Альона Душенко
Теги: патрульні патрульная полиция
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