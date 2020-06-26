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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Нацслужба здоровья похвалила полтавские больницы, а кременчугские – нет

Сьогодні, 12:05 Переглядів: 299

 

Докладчик не объяснил, почему кременчугские больницы не хороши

26 июня Национальная служба здоровья (НСЗУ) провела онлайн пресс-конференцию по итогам работы за три месяца (апрель – июнь) по Программе медицинских гарантий.


Руководитель Северного департамента НСЗУ Виктория Милютина докладывала о ситуации на Полтавщине (Полтавская область подчинена Северному департаменту).


Она сообщила, что департамент работает с 67 медицинскими учреждениями на Полтавщине, заключившими договоры с НСЗУ. За три месяца, начиная с апреля, эти медучреждения получили от НСЗУ по Программе медицинских гарантий 592,9 млн. грн.


Виктория Милютина назвала больницы Полтавщины, которые эффективно сотрудничают с НСЗУ и успешно вписались во второй этап медреформы. Это: Полтавская областная больница им. Склифасовского, первая городская больница Полтавы, полтавский областной перинатальный центр, больница интенсивного лечения в Горишних Плавнях.


Ни одна из кременчугских больниц в этот лидерский список не попала. Докладчик не объяснила, почему так.


Напомним, в апреле, на старте второго этапа медреформы, НСЗУ констатировала, что больница интенсивного лечения «Кременчугская» недостаточно обеспечена оборудованием для эффективной борьбы с Covid-19. По данным НСЗУ, «Кременчугская» была лишь на 40,8% обеспечена оборудованием и на 68,64% индивидуальными средствами защиты.


 

Руководитель кременчугского горздрава Максим Середа тогда заявил, что таблицы НСЗУ составлены некорректно.

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: НСЗУ Программа медицинских гарантий медреформа Кременчуг
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