Кременчужан запрошують на службу до військовій частині А2167

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Кременчужан запрошують на військову службу за контрактом у військовій частині А2167. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького військкомату.



Підписавши контракт, Ви отримуєте:

стабільну заробітну плату від 10 200 гривень, а перебуваючи в зоні проведення Операції об’єднаних сил від 27 200 гривень;

разову грошову винагороду у зв’язку із підписанням першого контракту від 14 800 гривень;

підйомну допомогу від 10 200 гривень;

повноцінне матеріальне забезпечення (близько 30-ти найменувань форми одягу);

безоплатний санаторно-курортний відпочинок;

безоплатне медичне забезпечення, лікування;

гідне харчування за новими стандартами;

проживання у нових гуртожитках (по 4 чоловіки в кімнаті).

грошову допомогу на оздоровлення від 10 200 гривень під час відпустки (від 30 діб на рік);

грошову допомогу на вирішення соціально-побутових питань

широкий спектр пільг для Вас та Вашої родини після отримання статусу учасника бойових дій.





Вимоги до прийняття на військову службу



На військову службу за контрактом приймаються особи рядового, сержантського і старшинського складу зокрема:

- громадяни призивного віку, які мають вищу, професійно-технічну, повну або базову загальну середню освіту і не проходили строкової військової служби;

- військовозобов’язані, а також жінки, які не мають військових звань офіцерського складу, з відповідною освітою та спеціальною підготовкою;



Основними вимогами під час відбору та прийняття на військову службу за контрактом є:

стан здоров’я та придатність до військової служби за медичними показниками та показниками профвідбору;

фізична підготовленість та психологічна стійкість кандидата на військову службу;

загальноосвітній рівень;

мотивація до військової служби;

рівень сформованості ідейних цінностей, моральних та професійних якостей.





Вік для прийняття кандидатів на військову службу



Вік становить від 18 до 40 років - для прийняття на війькову службу за контрактом на посади рядового, сержантського та старшинського складу відповідно до ст. 20. ЗУ "Про військовий обовязок і військову службу " № 2232-ХІI.





Граничний вік перебування військовозобов’язаних у запасі – до 60 років.



Відповідно до ст. 28 ЗУ "Про військовий обовязок і військову службу" N 2232-ХІ.





Для військовозобов’язаних-жінок граничний вік перебування їх у запасі встановлюється 50 років.

Громадяни України, які не досягли граничного віку перебування в запасі, у разі настання особливого періоду можуть бути прийняті на військову службу за контрактом на строк визначений ч.3 ст. 23 ЗУ "Про військовий обовязок і військову службу".





Іноземці та особи без громадянства



Іноземці та особи без громадянства раніше не судимі та які перебувають в Україні на законних підставах, можуть бути прийняті на військову службу за контрактом до Збройних Сил України на посади рядового, сержантського і старшинського складу,





Термін: з випробувальним терміном два місяці. Відповідно до ст. 21.1, 21.2. ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу" N 2232-ХІI.





Строки військової служби



Для громадян України, які вперше прийняті на військову службу за контрактом, встановлюються такі строки військової служби в календарному обчисленні:

строком на 3 роки - з військовослужбовцями, прийнятими на посади рядового складу;

строком від 3 до 5 років залежно від згоди сторін - з військовослужбовцями, прийнятими на посади сержантського і старшинського складу

до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію - з військовослужбовцями, які приймаються на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану;

строком на 6 місяців - з військовослужбовцями строкової військової служби та військовослужбовцями військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, які під час дії особливого періоду вислужили не менше 11 місяців, осіб, звільнених з військової служби під час дії особливого періоду, які приймаються на військову службу за контрактом у період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану (настання воєнного часу) або оголошення рішення про демобілізацію



У разі закінчення особливого періоду або оголошення рішення про демобілізацію дія таких контрактів припиняється достроково. Ст. 23.1. Закону України "Про військовий обовязок і військову службу" N 2232-ХІI .





Порядок відбору кандидатів



Процедура відбору громадян для прийняття на військову службу за контрактом передбачає:

• вивчення особистих якостей, установлення відповідності рівня їх освіти та професійної підготовки;

• організації медичного огляду;

• перевірки рівня фізичної підготовки;

• проведення заходів професійно-психологічного відбору;

• проведення спеціальної перевірки (у разі необхідності).



У разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці України контракт з громадянином (військовослужбовцем) укладається до отримання результатів спеціальної перевірки.





Документи



Перед прийняттям на військову службу за контрактом документи подаються до:

• військового комісаріату, де перебуває на військовому обліку,

• або військової частини за місцем проходження строкової військової служби





Перелік документів:

• автобіографію в рукописному і надрукованому примірниках;

• копію паспорта громадянина України та довідки про присвоєння індивідуального ідентифікаційного номера фізичної особи платника податків та інших обов’язкових платежів;

• дві фотокартки розміром 9 х 12 см;

• копії документів про освіту та трудову діяльність;

• службову характеристику (з місця роботи або навчання);

• копії документів про народження та сімейний стан;

• медичну довідку про стан здоров’я;

• довідки про проходження обов’язкового психіатричного та наркологічного оглядів;

• довідки про відсутність захворювань на туберкульоз, гепатит, венеричних захворювань;

• довідку про склад сім’ї та місце реєстрації або фактичного проживання;

• військовий квиток (для військовозобов’язаних);

• довідка з Міністерства внутрішніх справ України про відсутність судимості;

• письмову згоду на проведення спеціальної перевірки (у разі необхідності).





За додатковою інформацією та для співбесіди звертайтеся до Кременчуцького об'єднаного міського військового комісаріату за адресою: м.Кременчук, вул.Генерала Жадова, б.6 або за тел (05366) 3-10-45