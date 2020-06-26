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Кременчужан запрошують на службу до військовій частині А2167

Сьогодні, 11:05 Переглядів: 381

 

Запрошуємо поповнити лави сильних та мужніх 

Кременчужан запрошують на військову службу за контрактом у військовій частині А2167. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького військкомату. 


Підписавши контракт, Ви отримуєте:

  • стабільну заробітну плату від 10 200 гривень, а перебуваючи в зоні проведення Операції об’єднаних сил від 27 200 гривень;
  • разову грошову винагороду у зв’язку із підписанням першого контракту від 14 800 гривень;
  • підйомну допомогу від 10 200 гривень;
  • повноцінне матеріальне забезпечення (близько 30-ти найменувань форми одягу);
  • безоплатний санаторно-курортний відпочинок;
  • безоплатне медичне забезпечення, лікування;
  • гідне харчування за новими стандартами;
  • проживання у нових гуртожитках (по 4 чоловіки в кімнаті).
  • грошову допомогу на оздоровлення від 10 200 гривень під час відпустки (від 30 діб на рік);
  • грошову допомогу на вирішення соціально-побутових питань
  • широкий спектр пільг для Вас та Вашої родини після отримання статусу учасника бойових дій.


Вимоги до прийняття на військову службу


На військову службу за контрактом приймаються особи рядового, сержантського і старшинського складу зокрема:

- громадяни призивного віку, які мають вищу, професійно-технічну, повну або базову загальну середню освіту і не проходили строкової військової служби;

- військовозобов’язані, а також жінки, які не мають військових звань офіцерського складу, з відповідною освітою та спеціальною підготовкою;


Основними вимогами під час відбору та прийняття на військову службу за контрактом є:

  • стан здоров’я та придатність до військової служби за медичними показниками та показниками профвідбору;
  • фізична підготовленість та психологічна стійкість кандидата на військову службу;
  • загальноосвітній рівень;
  • мотивація до військової служби;
  • рівень сформованості ідейних цінностей, моральних та професійних якостей.


Вік для прийняття кандидатів на військову службу


Вік становить від 18 до 40 років - для прийняття на війькову службу за контрактом на посади рядового, сержантського та старшинського складу відповідно до ст. 20. ЗУ "Про військовий обовязок і військову службу " № 2232-ХІI.


Граничний вік перебування військовозобов’язаних у запасі – до 60 років.


Відповідно до ст. 28 ЗУ "Про військовий обовязок і військову службу" N 2232-ХІ.


Для військовозобов’язаних-жінок граничний вік перебування їх у запасі встановлюється 50 років.
Громадяни України, які не досягли граничного віку перебування в запасі, у разі настання особливого періоду можуть бути прийняті на військову службу за контрактом на строк визначений ч.3 ст. 23 ЗУ "Про військовий обовязок і військову службу".


Іноземці та особи без громадянства


Іноземці та особи без громадянства раніше не судимі та які перебувають в Україні на законних підставах, можуть бути прийняті на військову службу за контрактом до Збройних Сил України на посади рядового, сержантського і старшинського складу,


Термін: з випробувальним терміном два місяці. Відповідно до ст. 21.1, 21.2. ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу" N 2232-ХІI.


Строки військової служби


Для громадян України, які вперше прийняті на військову службу за контрактом, встановлюються такі строки військової служби в календарному обчисленні:

  • строком на 3 роки - з військовослужбовцями, прийнятими на посади рядового складу;
  • строком від 3 до 5 років залежно від згоди сторін - з військовослужбовцями, прийнятими на посади сержантського і старшинського складу
  • до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію - з військовослужбовцями, які приймаються на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану;
  • строком на 6 місяців - з військовослужбовцями строкової військової служби та військовослужбовцями військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, які під час дії особливого періоду вислужили не менше 11 місяців, осіб, звільнених з військової служби під час дії особливого періоду, які приймаються на військову службу за контрактом у період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану (настання воєнного часу) або оголошення рішення про демобілізацію


У разі закінчення особливого періоду або оголошення рішення про демобілізацію дія таких контрактів припиняється достроково. Ст. 23.1. Закону України "Про військовий обовязок і військову службу" N 2232-ХІI .


Порядок відбору кандидатів


Процедура відбору громадян для прийняття на військову службу за контрактом передбачає:
• вивчення особистих якостей, установлення відповідності рівня їх освіти та професійної підготовки;
• організації медичного огляду;
• перевірки рівня фізичної підготовки;
• проведення заходів професійно-психологічного відбору;
• проведення спеціальної перевірки (у разі необхідності).


У разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці України контракт з громадянином (військовослужбовцем) укладається до отримання результатів спеціальної перевірки.


Документи


Перед прийняттям на військову службу за контрактом документи подаються до:
• військового комісаріату, де перебуває на військовому обліку,
• або військової частини за місцем проходження строкової військової служби


Перелік документів:
• автобіографію в рукописному і надрукованому примірниках;
• копію паспорта громадянина України та довідки про присвоєння індивідуального ідентифікаційного номера фізичної особи платника податків та інших обов’язкових платежів;
• дві фотокартки розміром 9 х 12 см;
• копії документів про освіту та трудову діяльність;
• службову характеристику (з місця роботи або навчання);
• копії документів про народження та сімейний стан;
• медичну довідку про стан здоров’я;
• довідки про проходження обов’язкового психіатричного та наркологічного оглядів;
• довідки про відсутність захворювань на туберкульоз, гепатит, венеричних захворювань;
• довідку про склад сім’ї та місце реєстрації або фактичного проживання;
• військовий квиток (для військовозобов’язаних);
• довідка з Міністерства внутрішніх справ України про відсутність судимості;
• письмову згоду на проведення спеціальної перевірки (у разі необхідності).


За додатковою інформацією та для співбесіди звертайтеся до Кременчуцького об'єднаного міського військового комісаріату за адресою: м.Кременчук, вул.Генерала Жадова, б.6 або за тел (05366) 3-10-45

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Автор: Альона Душенко
Теги: військкомат
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