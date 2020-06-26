Кременчужан запрошують на службу до військовій частині А2167

Кременчужан запрошують на військову службу за контрактом у військовій частині А2167. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького військкомату.
Підписавши контракт, Ви отримуєте:
Вимоги до прийняття на військову службу
На військову службу за контрактом приймаються особи рядового, сержантського і старшинського складу зокрема:
- громадяни призивного віку, які мають вищу, професійно-технічну, повну або базову загальну середню освіту і не проходили строкової військової служби;
- військовозобов’язані, а також жінки, які не мають військових звань офіцерського складу, з відповідною освітою та спеціальною підготовкою;
Основними вимогами під час відбору та прийняття на військову службу за контрактом є:
Вік для прийняття кандидатів на військову службу
Вік становить від 18 до 40 років - для прийняття на війькову службу за контрактом на посади рядового, сержантського та старшинського складу відповідно до ст. 20. ЗУ "Про військовий обовязок і військову службу " № 2232-ХІI.
Граничний вік перебування військовозобов’язаних у запасі – до 60 років.
Відповідно до ст. 28 ЗУ "Про військовий обовязок і військову службу" N 2232-ХІ.
Для військовозобов’язаних-жінок граничний вік перебування їх у запасі встановлюється 50 років.
Громадяни України, які не досягли граничного віку перебування в запасі, у разі настання особливого періоду можуть бути прийняті на військову службу за контрактом на строк визначений ч.3 ст. 23 ЗУ "Про військовий обовязок і військову службу".
Іноземці та особи без громадянства
Іноземці та особи без громадянства раніше не судимі та які перебувають в Україні на законних підставах, можуть бути прийняті на військову службу за контрактом до Збройних Сил України на посади рядового, сержантського і старшинського складу,
Термін: з випробувальним терміном два місяці. Відповідно до ст. 21.1, 21.2. ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу" N 2232-ХІI.
Строки військової служби
Для громадян України, які вперше прийняті на військову службу за контрактом, встановлюються такі строки військової служби в календарному обчисленні:
У разі закінчення особливого періоду або оголошення рішення про демобілізацію дія таких контрактів припиняється достроково. Ст. 23.1. Закону України "Про військовий обовязок і військову службу" N 2232-ХІI .
Порядок відбору кандидатів
Процедура відбору громадян для прийняття на військову службу за контрактом передбачає:
• вивчення особистих якостей, установлення відповідності рівня їх освіти та професійної підготовки;
• організації медичного огляду;
• перевірки рівня фізичної підготовки;
• проведення заходів професійно-психологічного відбору;
• проведення спеціальної перевірки (у разі необхідності).
У разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці України контракт з громадянином (військовослужбовцем) укладається до отримання результатів спеціальної перевірки.
Документи
Перед прийняттям на військову службу за контрактом документи подаються до:
• військового комісаріату, де перебуває на військовому обліку,
• або військової частини за місцем проходження строкової військової служби
Перелік документів:
• автобіографію в рукописному і надрукованому примірниках;
• копію паспорта громадянина України та довідки про присвоєння індивідуального ідентифікаційного номера фізичної особи платника податків та інших обов’язкових платежів;
• дві фотокартки розміром 9 х 12 см;
• копії документів про освіту та трудову діяльність;
• службову характеристику (з місця роботи або навчання);
• копії документів про народження та сімейний стан;
• медичну довідку про стан здоров’я;
• довідки про проходження обов’язкового психіатричного та наркологічного оглядів;
• довідки про відсутність захворювань на туберкульоз, гепатит, венеричних захворювань;
• довідку про склад сім’ї та місце реєстрації або фактичного проживання;
• військовий квиток (для військовозобов’язаних);
• довідка з Міністерства внутрішніх справ України про відсутність судимості;
• письмову згоду на проведення спеціальної перевірки (у разі необхідності).
За додатковою інформацією та для співбесіди звертайтеся до Кременчуцького об'єднаного міського військового комісаріату за адресою: м.Кременчук, вул.Генерала Жадова, б.6 або за тел (05366) 3-10-45