Розшукали та повернули до Кременчука дитину, яку до Дніпропетровщини відвіз батько

Дитина у супроводі оперативників карного розшуку приїхала додому
5-річного Тимура Мустафаоглу розшукали. Дитина у супроводі оперативників карного розшуку Полтавщини їде додому, до Кременчука. Про це повідомляє пресслужба поліції.
Автомобіль ТOYOTA YARIS, на якому, за свідченнями родичів, хлопчик поїхав разом із батьком, виявили у Дніпропетровській області.
Місце перебування дитини встановили працівники Департаменту карного розшуку Національної поліції спільно з оперативниками управління карного розшуку Дніпропетровської області та Києва, а також розшуківцями Полтавщини.