Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 26.06.2020 09:00
Підтверджені:
Україна41117
Кременчук115
Хворі:
Україна21732
Кременчук4
Одужало:
Україна18299
Кременчук107
Померло:
Україна1089
Кременчук4
Надзвичайні новини

Розшукали та повернули до Кременчука дитину, яку до Дніпропетровщини відвіз батько

Сьогодні, 10:28 Переглядів: 813

Дитина у супроводі оперативників карного розшуку приїхала додому

5-річного Тимура Мустафаоглу розшукали. Дитина у супроводі оперативників карного розшуку Полтавщини їде додому, до Кременчука. Про це повідомляє пресслужба поліції. 


У Кременчуці мама і поліція розшукують 5-річного Тимура Мустафаоглу, якого забрав батько


Автомобіль ТOYOTA YARIS, на якому, за свідченнями родичів, хлопчик поїхав разом із батьком, виявили у Дніпропетровській області.


Місце перебування дитини встановили працівники Департаменту карного розшуку Національної поліції спільно з оперативниками управління карного розшуку Дніпропетровської області та Києва, а також розшуківцями Полтавщини.

2
Автор: Альона Душенко
Теги:
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх