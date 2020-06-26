Розшукали та повернули до Кременчука дитину, яку до Дніпропетровщини відвіз батько

Сьогодні, 10:28 Переглядів: 813

5-річного Тимура Мустафаоглу розшукали. Дитина у супроводі оперативників карного розшуку Полтавщини їде додому, до Кременчука. Про це повідомляє пресслужба поліції.









Автомобіль ТOYOTA YARIS, на якому, за свідченнями родичів, хлопчик поїхав разом із батьком, виявили у Дніпропетровській області.





Місце перебування дитини встановили працівники Департаменту карного розшуку Національної поліції спільно з оперативниками управління карного розшуку Дніпропетровської області та Києва, а також розшуківцями Полтавщини.