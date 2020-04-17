В больнице «Кременчугской» недостаточно оборудования для борьбы с коронавирусом – данные МОЗ

Вчера, 13:03 Просмотров: 4 648 Комментариев: 12

По данным МОЗ, больница интенсивного лечения «Кременчугская» лишь на 40,8% оснащена оборудованием для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. А средствами индивидуальной защиты для медперсонала – на 68,64%. Руководитель кременчугского горздрава Максим Середа не согласен с такой оценкой, он считает, что таблицы МОЗ составлены некорректно.



Городская больница «Кременчугская» – одна из трех опорных больниц в Кременчуге, предназначенных для борьбы с коронавирусной инфекцией. В инфекционном отделении больницы лечат пациентов с Covid 19.



На сайте МОЗ размещены аналитические таблицы, показывающие уровень оснащенности опорных украинских больниц для борьбы с Covid 19. Данные в таблицах обновляются ежедневно. По данным МОЗ, больница «Кременчугская» лишь на 40,83% обеспечена спецоборудованием; на 68,64% – средствами индивидуальной защиты; и на 81,25% – медперсоналом.









Версия руководителя горздрава

Руководитель Кременчугского управления здравоохранения Максим Середа не согласен с такой оценкой Минздрава. Он считает, что таблицы составлены некорректно. На заседании городского противоэпидемического штаба, когда ему задали вопрос о рейтингах МОЗ, Середа изложил свою версию событий:









– Я скажу одразу про ті таблиці, які є на сайті МОЗ. Хочу зазначити, що цей рейтинг складався для 212 опорних лікарень в Україні, які призначені для боротьби з Covid 19. Це лікарні з підготовленими інфекційними відділеннями і власними відділеннями інтенсивної терапії. Хочу зазначити, що лише 40 із 212 лікарень відповідають цим вимогам. Це потужні лікарні обласного рівня та розташовані у місті Києві. Хочу зазначити, що наша лікарня «Кременчуцька» увійшла до цих 40 лікарень, тому що має не лише пристосоване інфекційне відділення з відповідними боксами, а й власну інтенсивну терапію. А інші 180 лікарень подавали, скажімо так, некоректні дані, подавали інформацію про усі апарати ШВЛ (штучної вентиляції легенів, ред.), і навіть ті, що знаходяться у загальній реанімації. Цього не треба робити, треба показувати лише дані про апарати, які будуть знаходитись в інфекційному відділенні. І тому цей рейтинг вийшов розмитий, з показниками по 70-80% забезпеченості. Якби я не їздив і не бачив багато лікарень, я б, можливо, повірив у це, але... А ми показали другий етап, тому такий відносно низький відсоток забезпеченості. На третьому етапі (різке зростання кількості хворих, ред.) у нас є можливість протягом 3 годин розгорнути 21 апарат ШВЛ, а в цілому мати більше 40 одиниць апаратури для забезпечення інтенсивної терапії. Якщо подавати такі дані, у нас буде забезпеченість набагато більша, ніж в Україні – навіть з тими роздутими 80%, які показані в таблицях. І хочу ще додати, що якби Мінздрав ці рейтинги складав не з тих цифр, які подають через інтернет багато головних лікарів, які не хочуть проблем і знають, які цифри потрібно подати, але цим роблять медвежу послугу, бо міністр у Києві побачить такі цифри, і повірить, що у нас все добре!





Таким образом руководитель горздрава выдвигает версию, что главврачи больниц с уровнем обеспеченности 80% и более подали в МОЗ некорректную информацию – например, указали общее количество аппаратов ИВЛ в больнице, а не в инфекционном отделении. И только наша больница «Кременчугская» подала честную информацию о количестве аппаратов ИВЛ именно в инфекционном отделении.



Неплохая версия, но есть нестыковка. Посмотрите ещё раз в таблицу. Там есть показатели другой кременчугской больницы – детской.







Она показала уровень обеспеченности оборудованием 93,33% – это больше, чем те "раздутые" 80%, о которых говорил кременчугский чиновник. Как это понимать? Если по версии, озвученной руководителем горздрава, то получается, в детской завысили показатели? Или не завысили? И в инфекционном отделении детской действительно высокий уровень обеспеченности оборудованием, а в «Кременчугской» реально низкий?



Эти вопросы «ТелеграфЪ» планировал задать руководителю горздрава. Но руководитель трое суток не выходит на связь. Это значит, что материал будет опубликован без его комментария. Можете выдвигать собственные версии, объясняющие такую разницу в показателях двух городских больниц.





По факту, своим выступлением руководитель кременчугского горздрава подтвердил информацию МОЗ о том, что на данном этапе опорная больница «Кременчугская» (инфекционное отделение) лишь на 40,8% обеспечена оборудованием для борьбы с Covid 19. А средств индивидуальной защиты там 66,26% от потребности.





Но мэр обещает, что через неделю в боксы инфекционного отделения завезут оборудование, купленное за деньги благотворителей.