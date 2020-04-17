Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 17.04.2020 09:30
Підтверджені:
Україна4662
Кременчук13
Хворі:
Україна4291
Кременчук8
Вилікувалось:
Україна246
Кременчук4
Померло:
Україна125
Кременчук1
Кременчуг, Коронавірус / Карантин

На Великодні вихідні кількість громадського транспорту у Кременчуці зменшиться на третину

Вчера, 13:33 Просмотров: 1 853

Сьогодні на маршрути вийшло 48 маршруток, 30 тролейбусів та 6 автобусів

Сьогодні, 16 квітня, на маршрути у Кременчуці вийшло 48 маршруток, 30 тролейбусів та 6 автобусів. Про це 16 квітня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації повідомив керівник відділу транспорту Руслан Івашина. 


- Продовжуємо перевірки пасажиропотоку, відпрацьовуємо скарги на транспорт, - повідомив Івашина. - Вчора були скарги на маршрут 3-А, ми переговорили з власником, поставили на маршрут автобуси з більшою пасажиромісткістю. Сьогодні зранку проблем з виїздом з Кохнівки не було. Також тролейбусне управління працює над збільшенням кількості автобусів на маршруті №25 в час пік.


У вихідні на маршрути вийдуть 27 маршруток, 20 тролейбусів та 4 автобуси. 


- Цього достатньо буде, я думаю, для вивозу усіх, хто працюватиме у ці дні, - додав мер Малецький.
2
Автор: Руслана Горгола
Теги: транспорт Великдень пасха

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх