На Великодні вихідні кількість громадського транспорту у Кременчуці зменшиться на третину

Вчера, 13:33 Просмотров: 1 853

Сьогодні на маршрути вийшло 48 маршруток, 30 тролейбусів та 6 автобусів

Сьогодні, 16 квітня, на маршрути у Кременчуці вийшло 48 маршруток, 30 тролейбусів та 6 автобусів. Про це 16 квітня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації повідомив керівник відділу транспорту Руслан Івашина.





- Продовжуємо перевірки пасажиропотоку, відпрацьовуємо скарги на транспорт, - повідомив Івашина. - Вчора були скарги на маршрут 3-А, ми переговорили з власником, поставили на маршрут автобуси з більшою пасажиромісткістю. Сьогодні зранку проблем з виїздом з Кохнівки не було. Також тролейбусне управління працює над збільшенням кількості автобусів на маршруті №25 в час пік.





У вихідні на маршрути вийдуть 27 маршруток, 20 тролейбусів та 4 автобуси.





- Цього достатньо буде, я думаю, для вивозу усіх, хто працюватиме у ці дні, - додав мер Малецький.