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Кременчук, Полтавщина

112 шлюбних договорів уклали подружжя з Полтавщини

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 504

 

Договір регулює майнові відносини між подружжям

Рано чи пізно у закоханих виникає бажання офіційно засвідчити свої стосунки. Кожна пара індивідуально визначає та врегульовує спільне життя, створюючи свої сімейні правила та традиції. Є пари, які регулюють майнові відносини між подружжям шлюбним договором. 


- Насправді, уклавши шлюбний договір, особи, що планують одружитися, або вже стали чоловіком та дружиною, мають можливість мінімізувати ризик появи майнових непорозумінь, адже цей документ не регулює особисті відносини між подружжям, а визначає правовий режим майна, яке дружина та чоловік використовують у спільному побуті.  До речі, відсоток посвідчених договорів значно нижчий від зареєстрованих шлюбів. Впродовж минулого року нотаріуси засвідчили 155 шлюбних договорів, із них на Полтавщині – 112, на Сумщині – 14 та 29 – на Чернігівщині. Водночас шлюбів було укладено більше 18 тисяч, зокрема у Полтавській області було укладено понад 8 тисяч, по Сумському регіону – більше 5 тисяч та у Чернігівській області – також понад 5 тисяч, – розповіла Ірина Свистун, начальник Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.


До особливостей шлюбного договору також можна віднести:

  • укладання у письмовій формі та нотаріальне посвідчення;
  • регулювання майнових відносин між подружжям, визначення їх майнових прав та обов’язків як подружжя та (або) батьків;
  • він визначає:
    правовий режим майна, яке дружина, чоловік передають для використання на спільні потреби сім’ї;
    - правовий режим майна подарованого подружжю у зв’язку з реєстрацією шлюбу;
    - порядок користування житлом;
    - не регулює особисті відносини між подружжям та дітьми;
    - не зменшує обсягу прав дитини;
    - не ставить одного з подружжя у надзвичайно невигідне матеріальне становище;
    - за договором не може передаватися у власність одному з подружжя нерухоме майно та інше майно, право на яке підлягає державній реєстрації;
    - може бути встановлено загальний строк дії договору, строки тривалості окремих прав та обов’язків, а також може бути встановлена чинність договору або окремих його умов і після припинення шлюбу.
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Автор: Альона Душенко
Теги: весілля свадьба договір
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