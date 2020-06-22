112 шлюбних договорів уклали подружжя з Полтавщини

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 504

Рано чи пізно у закоханих виникає бажання офіційно засвідчити свої стосунки. Кожна пара індивідуально визначає та врегульовує спільне життя, створюючи свої сімейні правила та традиції. Є пари, які регулюють майнові відносини між подружжям шлюбним договором.





- Насправді, уклавши шлюбний договір, особи, що планують одружитися, або вже стали чоловіком та дружиною, мають можливість мінімізувати ризик появи майнових непорозумінь, адже цей документ не регулює особисті відносини між подружжям, а визначає правовий режим майна, яке дружина та чоловік використовують у спільному побуті. До речі, відсоток посвідчених договорів значно нижчий від зареєстрованих шлюбів. Впродовж минулого року нотаріуси засвідчили 155 шлюбних договорів, із них на Полтавщині – 112, на Сумщині – 14 та 29 – на Чернігівщині. Водночас шлюбів було укладено більше 18 тисяч, зокрема у Полтавській області було укладено понад 8 тисяч, по Сумському регіону – більше 5 тисяч та у Чернігівській області – також понад 5 тисяч, – розповіла Ірина Свистун, начальник Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.



До особливостей шлюбного договору також можна віднести: