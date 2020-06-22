112 шлюбних договорів уклали подружжя з Полтавщини

Договір регулює майнові відносини між подружжям
Рано чи пізно у закоханих виникає бажання офіційно засвідчити свої стосунки. Кожна пара індивідуально визначає та врегульовує спільне життя, створюючи свої сімейні правила та традиції. Є пари, які регулюють майнові відносини між подружжям шлюбним договором.
- Насправді, уклавши шлюбний договір, особи, що планують одружитися, або вже стали чоловіком та дружиною, мають можливість мінімізувати ризик появи майнових непорозумінь, адже цей документ не регулює особисті відносини між подружжям, а визначає правовий режим майна, яке дружина та чоловік використовують у спільному побуті. До речі, відсоток посвідчених договорів значно нижчий від зареєстрованих шлюбів. Впродовж минулого року нотаріуси засвідчили 155 шлюбних договорів, із них на Полтавщині – 112, на Сумщині – 14 та 29 – на Чернігівщині. Водночас шлюбів було укладено більше 18 тисяч, зокрема у Полтавській області було укладено понад 8 тисяч, по Сумському регіону – більше 5 тисяч та у Чернігівській області – також понад 5 тисяч, – розповіла Ірина Свистун, начальник Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.
До особливостей шлюбного договору також можна віднести:
- укладання у письмовій формі та нотаріальне посвідчення;
- регулювання майнових відносин між подружжям, визначення їх майнових прав та обов’язків як подружжя та (або) батьків;
- він визначає:
- правовий режим майна, яке дружина, чоловік передають для використання на спільні потреби сім’ї;
- правовий режим майна подарованого подружжю у зв’язку з реєстрацією шлюбу;
- порядок користування житлом;
- не регулює особисті відносини між подружжям та дітьми;
- не зменшує обсягу прав дитини;
- не ставить одного з подружжя у надзвичайно невигідне матеріальне становище;
- за договором не може передаватися у власність одному з подружжя нерухоме майно та інше майно, право на яке підлягає державній реєстрації;
- може бути встановлено загальний строк дії договору, строки тривалості окремих прав та обов’язків, а також може бути встановлена чинність договору або окремих його умов і після припинення шлюбу.