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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Грошей немає, але ви тримайтеся: тренерам ДЮСШ хочуть підняти зарплату

Сьогодні, 08:08 Переглядів: 733 Коментарів: 2

 

В бюджеті необхідно відшукати близько 8 мільйонів гривень

У Кременчуці вдруге піднімають питання підняття зарплат тренерам міських дитячо-юнацьких спортивних шкіл.


Тренери спортивних шкіл Кременчука прохають про підняття зарплати


Депутати на засіданні комісії з питань освіти, молоді, культури та спорту обговорили можливість підняття зарплат тренерам. Звернення направляли до нардепа Жана Беленюка (який представляє Кременчук та Полтавщину на всеукраїнських змаганнях - ред.) в якому зверталися підняти доплати тренерам.


- В самій постанові Кабінету міністрів України чітко прописана задача, що дотримання постанови можливе лише за фінансової спроможності міського бюджету... Необхідно відшукати кошти в розмірі 8 млн 100 тис грн, - зауважив керівник управління молоді та спорту Олександр Мазур.


На разі у міському бюджеті через велику «дірку» важко відшукати необхідну суму. Проте депутати вирішили на найближчу сесію винести додатковим питання нарахування доплат тренерам ДЮСШ.

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Автор: Альона Душенко
Теги: спорт фінансування бюджет тренер зарплата
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

166
Чувааак:
Сьогодні, 10:43

А газету все одно не трогать! ))


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cheh_a:
Сьогодні, 13:41

надо ж чем то подтиратся


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