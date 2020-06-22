Грошей немає, але ви тримайтеся: тренерам ДЮСШ хочуть підняти зарплату

У Кременчуці вдруге піднімають питання підняття зарплат тренерам міських дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
Депутати на засіданні комісії з питань освіти, молоді, культури та спорту обговорили можливість підняття зарплат тренерам. Звернення направляли до нардепа Жана Беленюка (який представляє Кременчук та Полтавщину на всеукраїнських змаганнях - ред.) в якому зверталися підняти доплати тренерам.
На разі у міському бюджеті через велику «дірку» важко відшукати необхідну суму. Проте депутати вирішили на найближчу сесію винести додатковим питання нарахування доплат тренерам ДЮСШ.