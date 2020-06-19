СуперЖінки, невловимий корсар та темні сили: що почитати кременчужанам

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
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Олександр Луговий «Визначне жіноцтво України»
Ця книжка, що вперше побачила світ у канадському місті Торонто 1942 року і тепер видається в Україні, унікальна. Це своєрідний літопис життя і діянь найвизначніших жінок України від княжих часів і до перших десятиліть ХХ сторіччя. Книга охоплює понад двісті персоналій, серед яких читач знайде імена княгині Ольги, Анни Ярославни – королеви французької та інших.
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Мелани Джексон «Повелитель»
Зустріч із загадковою красунею Зі для Ніколаса – звичайної успішної людини – не тільки стала початком великого кохання, але й подарувала можливість вирватися з кола нав’язаних суспільством уявлень, повернути свою душу, відчути в собі здатність чарівника.
Рятуючи людство, вони повинні зіткнутися із Силами Пітьми.
Обидва розуміють, що їхні ролі визначено заздалегідь. Чи мають вони право вибору? Але найбільше крає питання:кохання чи магія кинула їх в обійми одне одного? А може, саме кохання і є магія?
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Поль Д’Ивуа «Неуловимый корсар»
Австралія, ХІХ століття. Він за одним заходом зруйнував три англійських поселення, одне – у Північній Америці, у Британській Колумбії, інше – в Азії, недалеко від Сінгапуру, і третє – на австралійському березі. Його називали проклятим. Повсюдний корсар тероризував усе адміралтейство. Його імя – Тріплекс. І він оголосив війну Британській імперії. Колоніальні слідчі у безвиході: гнатися за Тріплекс. І він оголосив війну Британській імперії. Колоніальні слідчі у безвиході: гнатися за корсаром – те саме, що намагатися зловити повітря…