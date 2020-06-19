СуперЖінки, невловимий корсар та темні сили: що почитати кременчужанам

Мелани Джексон «Повелитель»

Зустріч із загадковою красунею Зі для Ніколаса – звичайної успішної людини – не тільки стала початком великого кохання, але й подарувала можливість вирватися з кола нав’язаних суспільством уявлень, повернути свою душу, відчути в собі здатність чарівника.

Рятуючи людство, вони повинні зіткнутися із Силами Пітьми.

Обидва розуміють, що їхні ролі визначено заздалегідь. Чи мають вони право вибору? Але найбільше крає питання:кохання чи магія кинула їх в обійми одне одного? А може, саме кохання і є магія?