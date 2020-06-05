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Кременчук, Полтавщина

Мінрегіон оприлюднив проєкт майбутніх районів Полтавщини - з 25 районів планують зробити 4

Сьогодні, 11:47 Переглядів: 2 063

 

Найбільшим районом буде Полтавський

Мінрегіон направив на погодження до центральних органів виконавчої влади, облдержадміністрацій та асоціацій органів місцевого самоврядування проєкт формату майбутніх районів. За проєктом Полтавська область матиме 4 райони: Лубенський, Миргородський, Полтавський та Кременчуцький.


Відповідно до карти, опублікованої на сайті Полтавської ОДА, найбільшим районом буде Полтавський. Він налічуватиме 600,5 тисяч жителів. На території Кременчуцького району житиме 399,4 тисячі людей, у Лубенському - 194,4 тисячі людей, а в Миргородському - 206,2 тисячі людей.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: www.adm-pl.gov.ua
Теги: район Полтавщина
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