Мінрегіон оприлюднив проєкт майбутніх районів Полтавщини - з 25 районів планують зробити 4

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Мінрегіон направив на погодження до центральних органів виконавчої влади, облдержадміністрацій та асоціацій органів місцевого самоврядування проєкт формату майбутніх районів. За проєктом Полтавська область матиме 4 райони: Лубенський, Миргородський, Полтавський та Кременчуцький.





Відповідно до карти, опублікованої на сайті Полтавської ОДА, найбільшим районом буде Полтавський. Він налічуватиме 600,5 тисяч жителів. На території Кременчуцького району житиме 399,4 тисячі людей, у Лубенському - 194,4 тисячі людей, а в Миргородському - 206,2 тисячі людей.