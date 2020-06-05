В Україні з'явився «Кіберпес», який допомагатиме боротися з кібербулінгом дітей

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В Україні з'явився чат-бот «Кіберпес», у якому можна дізнатись про те, як діяти дітям, батькам і вчителям у випадку кібербулінгу*. Як йдеться на сайті МОН, його випустило Міністерство цифрової трансформації у співпраці з ЮНІСЕФ та за інформаційної підтримки Міністерства освіти і науки, Координаційного центру з надання правової допомоги та Міністерства юстиції.





- Минулого року ми ввели в законодавство поняття булінгу, зокрема і цькування дітей в інтернеті. Наступним кроком має стати національна система виявлення та встановлення відповідальності за кібербулінг. Під час карантину діти проводять багато часу в мережі, тож зараз вони особливо потребують зручного і швидкого механізму реагування на кібербулінг, – прокоментувала запуск чат-боту державний експерт Директорату дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти МОН Оксана Савицька.





Чат-бот у месенджерах Telegram і Viber допоможе дізнатись, як визначити кібербулінг, як самостійно видалити образливі матеріали з соціальних мереж, а також куди звертатись за допомогою.





У чат-боті «Кіберпес» можна знайти інформацію про те:

що таке «кібербулінг» та як він проявляється;

як визначити контент, що містить кібербулінг;

що робити, якщо вас кібербулять;

як видалити матеріали, що містять кібербулінг;

як попередити кібербулінг;

та навіть як не бути кібербулером.



За даними міжнародного дослідницького проєкту ESPAD, у 2019 році лише 6,7% опитаних підлітків в Україні не користувались соціальними мережам. Близько 45% підлітків проводять у соціальних мережах до 3 годин на день, а ще майже 50% – 4 та більше годин.





Представниця ЮНІСЕФ в Україні Лотта Сильвандер зазначає, що в Україні близько 50% підлітків були жертвами кібербулінгу.





- Кожна третя дитина прогулювала школу через кібербулінг. 75% підлітків у анонімному опитуванні підтвердили те, що Instagram, TikTok та Snapchat є основними соціальними платформами для цькування, – додає вона.





За результатами дослідження Всеукраїнської кампанії проти кібербулінгу Docudays UA, станом на 1 квітня 2020 року суди прийняли 482 Постанови щодо булінгу проти дітей. У 13% випадків справи стосувались кібербулінгу, зокрема, погроз та принизливих коментарів та поширення фото і відео без згоди.





*Кібербулінг – це цькування із застосуванням цифрових технологій. Кібербулінг може відбуватися в соціальних мережах, платформах обміну повідомленнями (месенджерах), ігрових платформах та мобільних телефонах, зокрема через: