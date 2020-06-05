Не выдают лекарства в больнице или защитную маску на работе? Смотрите «Карту коронавірусних закупівель»

Сьогодні, 08:38 Переглядів: 2 339 Коментарів: 2

В больнице вам опять рассказывают, что бесплатных лекарств нет, их придется покупать самостоятельно? И шприцов нет, и катетеров, и систем, и даже ватки нет? Хотите узнать, есть ли всё это в больнице? Смотрите «Карту коронавірусних закупівель».



Украинская общественная организация «Антикорупційний штаб»* запустила в работу сайт «Карта коронавірусних закупівель». Его адрес: https://covid.shtab.net/









Это ресурс, на котором можно посмотреть, что и в каком количестве закупила для борьбы с коронавирусом больница, в которой вам отказывают в бесплатных лекарствах, или ваше родное предприятие, где вам, например, не выдают защитную маску, а предлагают купить и принести из дому свою.



Команда «Антикорупційного штабу» промониторила и систематизировала антикоронавирусные закупки в регионах Украины – на Полтавщине в том числе. Информация на сайте ежедневно обновляется.



По Кременчугу на карте можно найти информацию о 31 объекте (на 04.06.2020). Это не только больницы, но и ЦПМСП, коммунальные предприятия, детские лагеря отдыха, структурные подразделения органов местного самоуправления и др.





Здесь, например, можно узнать, что КП «Теплоэнегро» закупило аж один бесконтактный электронный термометр, а детский лагерь «Зоряний» только защитных масок купил на 57 123 гривен. Судя по закупкам более чем на 200 тысяч, кременчугское троллейбусное управление регулярно покупало индивидуальные средства защиты для сотрудников.



Чтобы посмотреть, что закупили интересующие вас учреждения, в поисковое окно в левом верхнем углу карты «назва закладу» вводите код ЕГРПОУ интересующего вас учреждения. Вместо кода можно ввести полное официальное название учреждения. Также можно искать по адресу.



Вам откроется список всех антикоронавирусных закупок этого учреждения. Тут много интересного можно найти – если, конечно, хватит терпения дочитать до конца.



«ТелеграфЪ», например, нашел в закупках больницы «Кременчугской» тот самый дорогостоящий тамифлю, который кременчужанину Сергею пришлось покупать за собственные деньги. Сергей с пневмонией и подозрением на коронавирус лежал в инфекционном отделении «Кременчугской». Его должны были лечить бесплатно, но в реальности ему пришлось 95% лекарств покупать самому – в том числе и тамифлю.



Как выяснилось, больница закупала тамифлю, но Сергею он не достался. Фрагмент больничного списка и увеличенный текст перед вами.





Фрагмент списка закупок больницы «Кременчугской»









А вот и тамифлю



Не забывайте, внизу под списком есть окно «залишити скаргу» – там можно оставить жалобу, команда «Антикорупційного штабу» её проверит.





«Антикорупційний штаб» напоминает – лечение от COVID-19 должно быть бесплатным.



