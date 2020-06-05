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Кременчук, Спорт, Кременчуг, Коронавірус / Карантин

12 спортивних закладів отримали дозвіл від «спортивного ревізора»

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 1 175 Коментарів: 4

 

Які спортивні заклади отримали дозвіл на роботу в період адаптивного карантину

Ще 12 спортивних закладів отримали дозвіл на період адаптивного карантину, про це повідомляє пресслужба управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.


Стадіон «Кремінь-Арена» та «Айсберг» пройшли перевірку «спортивним ревізором»


Перелік закладів фізичної культури та спорту і спортивних споруд (стадіонів, спортивних (тренажерних) залів, спортивних комплексів, спортивних баз, спортивних басейнів, фітнес-центрів, спортивних майданчиків тощо) Кременчука, де здійснено перевірку 4 червня та надано дозвіл на відновлення роботи в період адаптивного карантину

  • тренажерний зал, спортивні зали боксу та дзюдо клуб спортивних єдиноборств «Легіон»
  • тренажерний зал ТОВ «Косметикцентр» 
  • спортивний клуб  «Шторм»
  • фітнес-центр «Йога- студія»
  • фітнес клуб «Леді фіт»  
  • тренажерний зал спортивного клубу «Титан»
  • кременчуцький міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»
  • тренажерний зал, спортивні зали боксу та карате комунального закладу культури «Міський центр культури і дозвілля»  
  • студія фітнесу і танцю Gimnasia Ritmica
  • фітнес - центр    
  • студія фітнесу і танцю «ДЕГЖ»  
  • фітнес - центр на вул. Мазепи.
0
Автор: Альона Душенко
Теги: спорт карантин

Коментарі: 4

134
Piton78:
Сьогодні, 08:11

Опа а як же Спортлайф? Чи туди ревізору навять заходити не дозволили? Не той рівень для перевірки! 


4 0
212
gansit:
Сьогодні, 09:13

Цитата: Piton78

Опа а як же Спортлайф? Чи туди ревізору навять заходити не дозволили? Не той рівень для перевірки! 

Там конверт был не готов.


3 0
134
Piton78:
Сьогодні, 09:18

Цитата: gansit
Цитата: Piton78

Опа а як же Спортлайф? Чи туди ревізору навять заходити не дозволили? Не той рівень для перевірки! 

Там конверт был не готов.

Гадаю що там конвертик ніхно і не збирався готувати не то рівень Вітальчиним посіпакам не по зубам! Якщо простіше зибили там на їхного спортивного ревізора!


2 0
173
Альона Душенко:
Сьогодні, 10:04

Цитата: Piton78

Опа а як же Спортлайф? Чи туди ревізору навять заходити не дозволили? Не той рівень для перевірки! 



Sport Life відкрили ще з 1 червня (посилання є в новині)


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