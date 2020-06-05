12 спортивних закладів отримали дозвіл від «спортивного ревізора»

Які спортивні заклади отримали дозвіл на роботу в період адаптивного карантину
Ще 12 спортивних закладів отримали дозвіл на період адаптивного карантину, про це повідомляє пресслужба управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.
Перелік закладів фізичної культури та спорту і спортивних споруд (стадіонів, спортивних (тренажерних) залів, спортивних комплексів, спортивних баз, спортивних басейнів, фітнес-центрів, спортивних майданчиків тощо) Кременчука, де здійснено перевірку 4 червня та надано дозвіл на відновлення роботи в період адаптивного карантину
- тренажерний зал, спортивні зали боксу та дзюдо клуб спортивних єдиноборств «Легіон»
- тренажерний зал ТОВ «Косметикцентр»
- спортивний клуб «Шторм»
- фітнес-центр «Йога- студія»
- фітнес клуб «Леді фіт»
- тренажерний зал спортивного клубу «Титан»
- кременчуцький міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»
- тренажерний зал, спортивні зали боксу та карате комунального закладу культури «Міський центр культури і дозвілля»
- студія фітнесу і танцю Gimnasia Ritmica
- фітнес - центр
- студія фітнесу і танцю «ДЕГЖ»
- фітнес - центр на вул. Мазепи.