Кременчужанка стала переможницею від Полтавщини у Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 435

Учениця 11 класу ліцею «Політ» Вікторія Яненко перемогла в номінації «Література» з патріотичною новелою «З перемогою в серці»

Учениця 11 класу ліцею «Політ» Вікторія Яненко стала переможницею від Полтавщини в номінації «Література» у ХІХ Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!». Про це «Телеграфу» повідомила заступниця директора педколеджу та керівниця ліцею «Політ» Леся Крупіна.





Після третього етапу з кожної області України та міста Києва обрали 5 переможців, які далі брали участь у Всеукраїнському етапі конкурсу учнівської творчості. У четвертому (підсумковому) етапі Наказом МОН України від 25 травня 2020 року №687 визначено всього 28 переможців, серед яких і Вікторія.





До розгляду в конкурсі приймалися матеріали на тему «Ради тебе перли в душу сію, ради тебе мислю і творю…» (В. Симоненко «Задивляюсь у твої зіниці…») у номінаціях «Література» та «Історія України і державотворення». У своїй творчій роботі «З перемогою в серці» кременчужанка підіймала питання сьогодення – еміграції та ностальгії за рідним краєм, патріотизму та зради, добра та зла.





Ось уривок із її новели:





Вероніка [головна героїня] припала обличчям до землі, цілувала й обіймала її, наче матусю. Мобільний розривався, але дівчина на те не зважала, вона злилася воєдино із чорноокою українською красунею. А в скронях пульсували Симоненкові рядки, які вона так любила й знала напам’ять:

Ради тебе перли в душу сію,

Ради тебе мислю і творю…

Хай мовчать Америки й Росії,

Коли я з тобою говорю.



Натхненницею, порадницею та учителем переможниці є її мама, Яненко Світлана.