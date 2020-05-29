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Кременчук, Освіта

Кременчужанка стала переможницею від Полтавщини у Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 435

 

Учениця 11 класу ліцею «Політ» Вікторія Яненко перемогла в номінації «Література» з патріотичною новелою «З перемогою в серці»

Учениця 11 класу ліцею «Політ» Вікторія Яненко стала переможницею від Полтавщини в номінації «Література» у ХІХ Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!». Про це «Телеграфу» повідомила заступниця директора педколеджу та керівниця ліцею «Політ» Леся Крупіна.


Після третього етапу з кожної області України та міста Києва обрали 5 переможців, які далі брали участь у Всеукраїнському етапі конкурсу учнівської творчості. У четвертому (підсумковому) етапі Наказом МОН України від 25 травня 2020 року №687 визначено всього 28 переможців, серед яких і Вікторія.


До розгляду в конкурсі приймалися матеріали на тему «Ради тебе перли в душу сію, ради тебе мислю і творю…» (В. Симоненко «Задивляюсь у твої зіниці…») у номінаціях «Література» та «Історія України і державотворення». У своїй творчій роботі «З перемогою в серці» кременчужанка підіймала питання сьогодення – еміграції та ностальгії за рідним краєм, патріотизму та зради, добра та зла.


Ось уривок із її новели:


Вероніка [головна героїня] припала обличчям до землі, цілувала й обіймала її, наче матусю. Мобільний розривався, але дівчина на те не зважала, вона злилася воєдино із чорноокою українською красунею. А в скронях пульсували Симоненкові рядки, які вона так любила й знала напам’ять:


Ради тебе перли в душу сію,
Ради тебе мислю і творю…
Хай мовчать Америки й Росії,
Коли я з тобою говорю.


Натхненницею, порадницею та учителем переможниці є її мама, Яненко Світлана.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: творчество конкурс литература ліцей Політ патриотизм ученики
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