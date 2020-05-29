За добу в Україні зафіксували 468 нових випадків COVID-19, на Полтавщині – два

За минулу добу у нашій області коронавірусну інфекцію виявили у двох людей: по одному з Полтави та Кременчука
Станом на 9.00 31 травня в Україні налічують 23672 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 708 летальних, 9538 пацієнтів одужало. За даними МОЗ, за добу зафіксовано 468 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 993 випадки;
- Волинська область — 908 випадків;
- Дніпропетровська область — 942 випадки;
- Донецька область — 163 випадки;
- Житомирська область — 739 випадків;
- Закарпатська область — 1189 випадків;
- Запорізька область — 444 випадки;
- Івано-Франківська область — 1402 випадки;
- Кіровоградська область — 511 випадків;
- м. Київ — 2985 випадків;
- Київська область — 1573 випадки;
- Львівська область — 1669 випадків;
- Луганська область — 47 випадків;
- Миколаївська область — 293 випадки;
- Одеська область — 888 випадків;
- Полтавська область — 270 випадків;
- Рівненська область — 1713 випадків;
- Сумська область — 168 випадків;
- Тернопільська область — 1169 випадків;
- Харківська область — 1066 випадків;
- Херсонська область — 178 випадків;
- Хмельницька область — 444 випадки;
- Чернівецька область — 3349 випадків;
- Черкаська область — 402 випадки;
- Чернігівська область — 167 випадків.
Як повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, за минулу добу на Полтавщині виявили два нові випадки захворювання на коронавірус: по одному у Полтаві та Кременчуці.
Загалом одужали вже 247 жителів Полтавської області, продовжують хворіти 10 людей.