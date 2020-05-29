За добу в Україні зафіксували 468 нових випадків COVID-19, на Полтавщині – два

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За минулу добу у нашій області коронавірусну інфекцію виявили у двох людей: по одному з Полтави та Кременчука