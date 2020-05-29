Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 29.05.2020 10:00
Підтверджені:
Україна22811
Кременчук107
Хворі:
Україна13198
Кременчук6
Одужало:
Україна8934
Кременчук97
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Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу в Україні зафіксували 468 нових випадків COVID-19, на Полтавщині – два

Сьогодні, 10:27 Переглядів: 649

 

За минулу добу у нашій області коронавірусну інфекцію виявили у двох людей: по одному з Полтави та Кременчука

Станом на 9.00 31 травня в Україні налічують 23672 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 708 летальних, 9538 пацієнтів одужало. За даними МОЗ, за добу зафіксовано 468 нових випадків.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 993 випадки;
  • Волинська область — 908 випадків;
  • Дніпропетровська область — 942 випадки;
  • Донецька область — 163 випадки;
  • Житомирська область — 739 випадків;
  • Закарпатська область — 1189 випадків;
  • Запорізька область — 444 випадки;
  • Івано-Франківська область — 1402 випадки;
  • Кіровоградська область — 511 випадків;
  • м. Київ — 2985 випадків;
  • Київська область — 1573 випадки;
  • Львівська область — 1669 випадків;
  • Луганська область — 47 випадків;
  • Миколаївська область — 293 випадки;
  • Одеська область — 888 випадків;
  • Полтавська область — 270 випадків;
  • Рівненська область — 1713 випадків;
  • Сумська область — 168 випадків;
  • Тернопільська область — 1169 випадків;
  • Харківська область — 1066 випадків;
  • Херсонська область — 178 випадків;
  • Хмельницька область — 444 випадки;
  • Чернівецька область — 3349 випадків;
  • Черкаська область — 402 випадки;
  • Чернігівська область — 167 випадків.


 

Як повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, за минулу добу на Полтавщині виявили два нові випадки захворювання на коронавірус: по одному у Полтаві та Кременчуці.


Плюс один: 55-річний кременчужанин захворів на коронавірусну інфекцію


Загалом одужали вже 247 жителів Полтавської області, продовжують хворіти 10 людей.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
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