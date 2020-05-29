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У Кременчуці працівник «Української залізниці» травмував палець під час складання вагонів

Сьогодні, 11:32 Переглядів: 229

У потерпілого забійна рана в ділянці першого пальця лівої кисті з проникненням у фаланговий суглоб та пошкодженням сухожилля

30 травня до травматологічного пункту лікарні «Кременчуцька» з діагнозом «забійна рана в ділянці першого пальця лівої кисті з проникненням у фаланговий суглоб та пошкодженням сухожилля» ушпиталили 29-річного складача поїздів ДН-4 Регіональної філії Південної залізниці ТОВ «Українська залізниця».


Як інформує Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА, травми потерпілий отримав на виробництві під час складання вагонів. Стан здоров’я чоловіка – середньої тяжкості.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: рана Укрзалізниця травматизм
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