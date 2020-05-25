Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 25.05.2020 10:50
Підтверджені:
Україна21245
Кременчук106
Хворі:
Україна13388
Кременчук9
Одужало:
Україна7234
Кременчук93
Померло:
Україна623
Кременчук4
Кременчук, Помощь военным

Розвідник Сова з Кременчука на голій резині розсікає просторами Донбасу

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 531

 

Військовий терміново потребує нашої допомоги

Розвіднику з Кременчука з позивним Сова потрібна резина 245/70 R16 для його бойового коня.


 


Військовий розповів, що на машині дивізії не лише виконували бойові завдання, а й перевозили поранених. Машина двічі побувала під обстрілами: перед машини та бампер побитий.


  


Військовий виконував бойові завдання в районі Бахмута, Світлодарської дуги, Кримському, бував за 70-100 метрів від сепаратистів. Сова неговіркий й про свої бойові подвиги мовчки посміхається, адже його дані є на сайтах сепаратистів. Боєць - колекціонер, крім шевронів він збирав побажання на прапорі Кременчука.


  


Як розповів керівник ГО «Координаційний центр об’єднань ветеранів АТО» Володимир Поляков, 1,5 роки тому Сова попрохав їх надіслати частинку рідного міста у вигляді прапора Кременчука. Саме з прапора Сови розпочалася волонтерська ініціатива «Прапор Кременчука на передовій!». Кілька прапорів відправили на передову й ось перший прапор повернувся до рідного міста.


 


Для охочих допомогти резиною 245/70 R16, двері Видавничого дому «Приватна газета» відчинені або можна перекинути кошти на картку видавця «Кременчуцького Телеграфа» Сергію Кулясову (5168 7422 3018 4446) з поміткою: «резина для бійця».


 

3
Автор: Артем Коваленко, Володимир Поляков
Теги: помощь военным благотворительность

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Помощь военным:

Акция "Телеграфа" в помощь украинским военнослужащим. Мы призываем кременчужан оказать посильную помощь нашим солдатам. Деньги, продукты и вещи нужно приносить в приёмную издательского дома "Приватная газета" по адресу: ул. Шевченко, 50-А. Телефон для справок: 097-210-32-00 (Иван).

Читайте також:



Вверх