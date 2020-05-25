Розвідник Сова з Кременчука на голій резині розсікає просторами Донбасу

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 531

Розвіднику з Кременчука з позивним Сова потрібна резина 245/70 R16 для його бойового коня.









Військовий розповів, що на машині дивізії не лише виконували бойові завдання, а й перевозили поранених. Машина двічі побувала під обстрілами: перед машини та бампер побитий.









Військовий виконував бойові завдання в районі Бахмута, Світлодарської дуги, Кримському, бував за 70-100 метрів від сепаратистів. Сова неговіркий й про свої бойові подвиги мовчки посміхається, адже його дані є на сайтах сепаратистів. Боєць - колекціонер, крім шевронів він збирав побажання на прапорі Кременчука.









Як розповів керівник ГО «Координаційний центр об’єднань ветеранів АТО» Володимир Поляков, 1,5 роки тому Сова попрохав їх надіслати частинку рідного міста у вигляді прапора Кременчука. Саме з прапора Сови розпочалася волонтерська ініціатива «Прапор Кременчука на передовій!». Кілька прапорів відправили на передову й ось перший прапор повернувся до рідного міста.









Для охочих допомогти резиною 245/70 R16, двері Видавничого дому «Приватна газета» відчинені або можна перекинути кошти на картку видавця «Кременчуцького Телеграфа» Сергію Кулясову (5168 7422 3018 4446) з поміткою: «резина для бійця».



