Розвідник Сова з Кременчука на голій резині розсікає просторами Донбасу

Розвіднику з Кременчука з позивним Сова потрібна резина 245/70 R16 для його бойового коня.
Військовий розповів, що на машині дивізії не лише виконували бойові завдання, а й перевозили поранених. Машина двічі побувала під обстрілами: перед машини та бампер побитий.
Військовий виконував бойові завдання в районі Бахмута, Світлодарської дуги, Кримському, бував за 70-100 метрів від сепаратистів. Сова неговіркий й про свої бойові подвиги мовчки посміхається, адже його дані є на сайтах сепаратистів. Боєць - колекціонер, крім шевронів він збирав побажання на прапорі Кременчука.
Як розповів керівник ГО «Координаційний центр об’єднань ветеранів АТО» Володимир Поляков, 1,5 роки тому Сова попрохав їх надіслати частинку рідного міста у вигляді прапора Кременчука. Саме з прапора Сови розпочалася волонтерська ініціатива «Прапор Кременчука на передовій!». Кілька прапорів відправили на передову й ось перший прапор повернувся до рідного міста.
Акция "Телеграфа" в помощь украинским военнослужащим. Мы призываем кременчужан оказать посильную помощь нашим солдатам. Деньги, продукты и вещи нужно приносить в приёмную издательского дома "Приватная газета" по адресу: ул. Шевченко, 50-А. Телефон для справок: 097-210-32-00 (Иван).