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Перевізник відгукнись: на маршруті №3б знову шукають перевізника

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 804

Згідно з умовами конкурсу, на маршруті має курсувати 15 автобусів

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області повторно оголошує конкурс на право здійснення перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування №3б. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука. 


Згідно з умовами конкурсу, на маршруті має курсувати 15 автобусів. 


Конкурс оголошують не вперше, проте не виявилось жодного бажаючого учасника.


 об'єкту

№ марш-руту

Назва маршруту (найменування кінцевих зупинок)

Визначена кількість транспортних засобів

Режим руху

Час роботи на маршруті (год. хв.)

Інтервал руху

Особливості періодич-ності виконання перевезень

При-мітки

у будні/вихідні дні

Клас, пасажиров-місність

Відправ-лення першого рейсу

Відправ-лення останнього рейсу

1

Бульвар

Пушкіна –

ПАТ «Укртатнафта»

будні

2 автобуса

класу І

звичайний

6:30

20:00

40 хв.

щоденно

 

13 автобусів класу А

маршрутне таксі

6:00

23:00

З 6:00 до 20:00 — 7 хв.

З 20:00 до 23:00 — 15 хв.

вихідні

2 автобуса

класу І

звичайний

6:30

20:00

40 хв.

13 автобусів класу А

маршрутне таксі

6:00

23:00

З 6:00 до 20:00 — 7 хв.

З 20:00 до 23:00 — 15 хв.

 

3
Автор: Альона Душенко
Теги: маршрутка
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