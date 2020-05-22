Перевізник відгукнись: на маршруті №3б знову шукають перевізника

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 804

Згідно з умовами конкурсу, на маршруті має курсувати 15 автобусів

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області повторно оголошує конкурс на право здійснення перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування №3б. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.





Згідно з умовами конкурсу, на маршруті має курсувати 15 автобусів.





Конкурс оголошують не вперше, проте не виявилось жодного бажаючого учасника.



