Перевізник відгукнись: на маршруті №3б знову шукають перевізника

Згідно з умовами конкурсу, на маршруті має курсувати 15 автобусів
Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області повторно оголошує конкурс на право здійснення перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування №3б. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.
Згідно з умовами конкурсу, на маршруті має курсувати 15 автобусів.
Конкурс оголошують не вперше, проте не виявилось жодного бажаючого учасника.
|
об'єкту
|
№ марш-руту
|
Назва маршруту (найменування кінцевих зупинок)
|
Визначена кількість транспортних засобів
|
Режим руху
|
Час роботи на маршруті (год. хв.)
|
Інтервал руху
|
Особливості періодич-ності виконання перевезень
|
При-мітки
|
у будні/вихідні дні
|
Клас, пасажиров-місність
|
Відправ-лення першого рейсу
|
Відправ-лення останнього рейсу
|
1
|
3Б
|
Бульвар
Пушкіна –
ПАТ «Укртатнафта»
|
будні
|
2 автобуса
класу І
|
звичайний
|
6:30
|
20:00
|
40 хв.
|
щоденно
|
|
13 автобусів класу А
|
маршрутне таксі
|
6:00
|
23:00
|
З 6:00 до 20:00 — 7 хв.
З 20:00 до 23:00 — 15 хв.
|
вихідні
|
2 автобуса
класу І
|
звичайний
|
6:30
|
20:00
|
40 хв.
|
13 автобусів класу А
|
маршрутне таксі
|
6:00
|
23:00
|
З 6:00 до 20:00 — 7 хв.
З 20:00 до 23:00 — 15 хв.