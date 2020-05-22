На Полтавщині немає нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію

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За минулу добу на Полтавщині немає нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.





Загалом одужали вже 235 жителів області, а кількість тих, хто продовжує хворіти, зменшилася до 20 людей.





Від початку карантину на Полтавщині зафіксували 266 випадків захворювання.

У яких містах і районах були зафіксовані ці випадки: Кременчук – 106, Полтава – 40, Кременчуцький район – 33, Миргородський район – 14, Горішні Плавні – 13, Кобеляцький район – 12, Зіньківський район – 10, Полтавський район – 7, Глобинський і Карлівський райони – по 5, Лубни – 4, Чутівський район – 4, Лубенський і Козельщинський райони – по 3, Пирятинський та Оржицький райони – по 2, Машівський, Котелевський і Хорольський райони – по 1.









В Україні зафіксовано 20986 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 24 травня в Україні 20986 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 617 летальних, 7108 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 406 нових випадків.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 889 випадків;

Волинська область — 771 випадок;

Дніпропетровська область — 869 випадків;

Донецька область — 143 випадки;

Житомирська область — 626 випадків;

Закарпатська область — 1061 випадок;

Запорізька область — 410 випадків;

Івано-Франківська область — 1277 випадків;

Кіровоградська область — 473 випадки;

м. Київ — 2623 випадки;

Київська область — 1419 випадків;

Львівська область — 1333 випадки;

Луганська область — 43 випадки;

Миколаївська область — 280 випадків;

Одеська область — 827 випадків;

Полтавська область — 266 випадків;

Рівненська область — 1417 випадків;

Сумська область — 166 випадків;

Тернопільська область — 1115 випадків;

Харківська область — 910 випадків;

Херсонська область — 177 випадків;

Хмельницька область — 346 випадків;

Чернівецька область — 3028 випадків;

Черкаська область — 388 випадків;

Чернігівська область — 129 випадків.





Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 24 травня 2020 року до Центру надійшло 848 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 52534 повідомлення про підозру на COVID-19.