На Полтавщині планують встановити пам’ятник полеглим воїнам замість погруддя комуніста

Сьогодні, 17:05 Переглядів: 492

Проєкт пам’ятника вже готовий, хоча на комісіях будуть розглядати інші варіанти та пропозиції

Пам’ятник та алею Героїв хочуть встановити на місці пам’ятника герою соціалістичної праці, що розміщений на вул. Центральна у Нових Санжарах. Про це повідомляє сайт zmist .

Ініціатор встановлення пам’ятника та облаштування алеї керівник Полтавського осередку ВГО «Сокіл» Георгій Сьомін. Він направив лист до селищного голови Новосанжарської ОТГ з проханням розмістити пам’ятник українських воїнів на площі біля місцевого військового комісаріату, на місці пам’ятника герою соціалістичної праці Олександру Коваленку.

Проєкт пам’ятника вже готовий, хоча на комісіях будуть розглядати інші варіанти та пропозиції. Кошти планують залучати із районного бюджету та збиратимуть серед небайдужих містян. Також на засіданнях комісії мають знайти експерта, який зможе оцінити суму будівельних робіт, бо поки що вартість встановлення пам’ятника та облаштування алеї Героїв лишається невідомою.