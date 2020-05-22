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Надзвичайні новини

Рятувальники Полтавщини дістали собаку з 300-річного колодязя

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 704

 

Песики живі та неушкоджені

З глибини 40 метрів вчора, 23 травня, у с. Сиротенки Глобинського району черговими караулу ДСНС врятували собаку. За даними рятувальників, пес впав у занедбаний колодязь. Рятувальників викликали мешканці села, які почули скавучання бідолашної тварини.


 


Виявилося, що поблизу і села є занедбаний колодязь. Місцеві розказують, що йому понад 300 років. Глибину він має 40 метрів. Саме туди і впав бідолашний пес. У колодязі була вода, але туди провалилися дошки, якими був прикритий колодязь. Саме на них і трималася бідолашна тваринка доки за нею не спустився рятувальник.


 


А напередодні вихідних кременчуцькі рятувальники врятували відразу три маленькі життя. Допомоги потребували цуценята, що опинились на дні 6-ти метрового зневодненого колодязя по провулку Галузевому у Кременчуці.


 


До служби порятунку звернулись небайдужі громадяни, які почули жалібний плач цуценят та відразу зателефонували рятувальникам. Начальник караулу ДПРЧ-14 м. Кременчук спустившись на дно колодязя за допомогою мотузки дістав 3-х цуценят. Зараз їхньому життю вже нічого не загрожує.


 

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Автор: Альона Душенко
Теги: собаки
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