Рятувальники Полтавщини дістали собаку з 300-річного колодязя

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З глибини 40 метрів вчора, 23 травня, у с. Сиротенки Глобинського району черговими караулу ДСНС врятували собаку. За даними рятувальників, пес впав у занедбаний колодязь. Рятувальників викликали мешканці села, які почули скавучання бідолашної тварини.









Виявилося, що поблизу і села є занедбаний колодязь. Місцеві розказують, що йому понад 300 років. Глибину він має 40 метрів. Саме туди і впав бідолашний пес. У колодязі була вода, але туди провалилися дошки, якими був прикритий колодязь. Саме на них і трималася бідолашна тваринка доки за нею не спустився рятувальник.









А напередодні вихідних кременчуцькі рятувальники врятували відразу три маленькі життя. Допомоги потребували цуценята, що опинились на дні 6-ти метрового зневодненого колодязя по провулку Галузевому у Кременчуці.









До служби порятунку звернулись небайдужі громадяни, які почули жалібний плач цуценят та відразу зателефонували рятувальникам. Начальник караулу ДПРЧ-14 м. Кременчук спустившись на дно колодязя за допомогою мотузки дістав 3-х цуценят. Зараз їхньому життю вже нічого не загрожує.



