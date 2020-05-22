На Полтавщині розглядають можливість продажу «нульових» квитків для АТОвців

Наступну нараду вирішили провести за участі бійців, щоб разом розробити механізм здійснення пільгових перевезень
В області розглядають можливості продажу «нульових» квитків для учасників та ветеранів АТО/ООС. У Полтавській облдержадміністрації відбулася нарада з питань пільгових перевезень, можливості запровадження в регіоні так званого «нульового квитка».
Т.в.о. начальника Управління інфраструктури та цифрової трансформації облдержадміністрації Сергій Марчишинець розповів, що Полтавська область закладає гроші на компенсацію квитка на проїзд 10 пільговим категоріям. Цього року на це в обласному бюджеті передбачено 3 мільйони 300 тисяч гривень, повідомила директор Департаменту соціального захисту населення ОДА Людмила Корнієнко.
Найбільші перевізники в Полтавській області, представники асоціації перевізників, працівники вокзалів розповіли про труднощі, які виникають із перевезеннями пільгових категорій на всіх видах маршрутів. Деякі згодні надавати учасникам АТО «нульові» квитки, деякі й так виділяють на них по 2 місця на рейс, деякі вважають, що це призведе до збитків. Тому наступну нараду вирішили провести за участі бійців, щоб разом розробити механізм здійснення пільгових перевезень.