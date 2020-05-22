На Полтавщині розглядають можливість продажу «нульових» квитків для АТОвців

Сьогодні, 15:04 Переглядів: 0

В області розглядають можливості продажу «нульових» квитків для учасників та ветеранів АТО/ООС. У Полтавській облдержадміністрації відбулася нарада з питань пільгових перевезень, можливості запровадження в регіоні так званого «нульового квитка».





- Програма, яка діє в області з питань компенсації проїзду, дієва. Але дуже часто учасники та ветерани АТО/ООС скаржаться на те, що не можуть скористатися правом безплатного проїзду, коли не мають грошей. Мовляв, їхні побратими купують «нульовий» квиток на всіх вокзалах країни, і лише в Полтаві треба платити за міжобласний проїзд і чекати компенсації, – роз’яснив суть проблеми перший заступник голови Полтавської ОДА Дмитро Лунін.





Т.в.о. начальника Управління інфраструктури та цифрової трансформації облдержадміністрації Сергій Марчишинець розповів, що Полтавська область закладає гроші на компенсацію квитка на проїзд 10 пільговим категоріям. Цього року на це в обласному бюджеті передбачено 3 мільйони 300 тисяч гривень, повідомила директор Департаменту соціального захисту населення ОДА Людмила Корнієнко.





- У 2021 році буде розроблена загальнонаціональна програма компенсації виплат для всіх категорій пільговиків, тому в 2020 році продовжуємо користуватися обласною програмою. Тим більше, що гроші для цього є, із 3 мільйонів використано лише 960 тисяч гривень, – повідомила вона.





Найбільші перевізники в Полтавській області, представники асоціації перевізників, працівники вокзалів розповіли про труднощі, які виникають із перевезеннями пільгових категорій на всіх видах маршрутів. Деякі згодні надавати учасникам АТО «нульові» квитки, деякі й так виділяють на них по 2 місця на рейс, деякі вважають, що це призведе до збитків. Тому наступну нараду вирішили провести за участі бійців, щоб разом розробити механізм здійснення пільгових перевезень.