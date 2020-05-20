Кременчужан з гуртожитку, де виявили COVID-19, двічі на день оглядають медики

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 839

У гуртожитку на вулиці Чумацький шлях, де у жінки виявили COVID-19, працює виїзний медичний пост, який веде епіднагляд за контактними особами. Про це розповів керівник управління охорони здоров'я Максим Середа на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.





Двічі на день, зранку та ввечері, медики проводять температурний скринінг та оглядають людей, наразі клінічних проявів коронавірусної хвороби ні у кого немає.









Жінка-медик з гуртожитку, яка захворіла на коронавірусну хворобу, перебуває на обсервації у лікарні відновного лікування, COVID-19 у неї протікає безсимптомно.





Загалом з початку карантину на самоізоляції знаходилося 839 кременчужан. Станом на 20 травня їх налічують 94, із них двоє у лікарні відновного лікування, контактних осіб 61.