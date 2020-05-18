Кременчуцькі бібліотекарі дарують книги за фото вишиванок

До 21 травня - Всесвітнього дня вишиванки - в рамках інтернет заходу «А я іду по світу в вишиванці…» Відділ абонементу ЦМБ започатковує челендж - #вишиванка_з_бабусиної_скрині.
Бібліотекарі просять надсилати їм у фейсбуці свої родинні історії разом зі світлинами чи відео та розповідати про ваші вишиті реліквії, будь то сорочка, рушник, скатертина, чи інша вишита річ, яка зберігається вдома і містить частинку душі ваших предків.
На автора, історія якого отримає найбільшу кількість вподобань, чекає приз – книга сучасного українського письменника.