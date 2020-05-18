Кременчуцькі бібліотекарі дарують книги за фото вишиванок

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 532

До 21 травня - Всесвітнього дня вишиванки - в рамках інтернет заходу «А я іду по світу в вишиванці…» Відділ абонементу ЦМБ започатковує челендж - #вишиванка_з_бабусиної_скрині.





Бібліотекарі просять надсилати їм у фейсбуці свої родинні історії разом зі світлинами чи відео та розповідати про ваші вишиті реліквії, будь то сорочка, рушник, скатертина, чи інша вишита річ, яка зберігається вдома і містить частинку душі ваших предків.





На автора, історія якого отримає найбільшу кількість вподобань, чекає приз – книга сучасного українського письменника.









Вишиванка є символом здоров’я, краси, щасливої долі, родової пам’яті. Народ ставився до вишиванок як до святині. Вони ревно зберігалися і передавалися з покоління в покоління, з роду в рід як родинні реліквії. За традицією, матері вишивали сорочки та рушники своїм дітям, дівчата, готуючи придане, вишивали своїм нареченим сорочки на знак вірності і кохання.Ці українські обереги пройшли крізь віки і зберігаються не тільки в музеях, а й в наших родинах.