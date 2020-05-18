Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 18.05.2020 10:24
Підтверджені:
Україна18616
Кременчук103
Хворі:
Україна12805
Кременчук26
Вилікувалось:
Україна5276
Кременчук73
Померло:
Україна535
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу в Україні у 325 людей виявили коронавірусну хворобу

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Загалом у нашій країні зареєстрували 18616 лабораторно підтверджених випадків COVID-19

Станом на 9.00 18 травня в Україні зареєстрували 18616 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 535 летальних, 5276 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 325 нових випадків.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 733 випадки;
  • Волинська область — 625 випадків;
  • Дніпропетровська область — 843 випадки;
  • Донецька область — 131 випадок;
  • Житомирська область — 564 випадки;
  • Закарпатська область — 901 випадок;
  • Запорізька область — 382 випадки;
  • Івано-Франківська область — 1221 випадок;
  • Кіровоградська область — 445 випадків;
  • м. Київ — 2321 випадок;
  • Київська область — 1224 випадки;
  • Львівська область — 1066 випадків;
  • Луганська область — 42 випадки;
  • Миколаївська область — 262 випадки;
  • Одеська область — 764 випадки;
  • Полтавська область — 264 випадки;
  • Рівненська область — 1167 випадків;
  • Сумська область — 163 випадки;
  • Тернопільська область — 1081 випадок;
  • Харківська область — 789 випадків;
  • Херсонська область — 168 випадків;
  • Хмельницька область — 267 випадків;
  • Чернівецька область — 2713 випадків;
  • Черкаська область — 372 випадки;
  • Чернігівська область — 108 випадків.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика

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