Одна пацієнтка з COVID-19 у Кременчуці знаходиться у важкому стані

Кременчук чекає ще 100 ПЛР-тестів
29 кременчужан перебувають у лікарні з діагнозом пневмонія. В одного пацієнта важкий перебіг хвороби, у нього також підтверджений COVID-19. Про це 18 травня повідомила віцемер Ольга Усанова на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.
За словами Ольги Усанової, за минулу добу двом кременчужанам зробили експрестести. Аналізи виявилися негативними. Всього з початку року зроблено 444 експрес-тести.
Кременчук за останню добу отримав 16 результатів ПЛР-тестів й очікує ще 100.
Керівник управління охорони здоров'я Максим Середа зауважив, що у Кременчуці 24 пацієнтів перебувають в інфекційному відділені лікарні «Кременчуцька». У 20 з них - діагноз пневмонія. В 13 підтверджений діагноз COVID-19, а іншим 7 роблять у кременчуцькій лабораторії.