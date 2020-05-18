Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 18.05.2020 10:24
Підтверджені:
Україна18616
Кременчук103
Хворі:
Україна12805
Кременчук26
Вилікувалось:
Україна5276
Кременчук73
Померло:
Україна535
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Одна пацієнтка з COVID-19 у Кременчуці знаходиться у важкому стані

Сьогодні, 10:22 Переглядів: 1 756

Кременчук чекає ще 100 ПЛР-тестів

29 кременчужан перебувають у лікарні з діагнозом пневмонія. В одного пацієнта важкий перебіг хвороби, у нього також підтверджений COVID-19. Про це 18 травня повідомила віцемер Ольга Усанова на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.


За словами Ольги Усанової, за минулу добу двом кременчужанам зробили експрестести. Аналізи виявилися негативними. Всього з початку року зроблено 444 експрес-тести.


Кременчук за останню добу отримав 16 результатів ПЛР-тестів й очікує ще 100.


Керівник управління охорони здоров'я Максим Середа зауважив, що у Кременчуці 24 пацієнтів перебувають в інфекційному відділені лікарні «Кременчуцька». У 20 з них - діагноз пневмонія. В 13 підтверджений діагноз COVID-19, а іншим 7 роблять у кременчуцькій лабораторії.


- В однієї пацієнтки стан здоров'я розцінюється як важкий стабільний, - сказав Максим Середа.
2
Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус карантин пневмонія

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх