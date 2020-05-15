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У мерії Кременчука пригрозили закрити маршрут №3-Б

Сьогодні, 08:43 Переглядів: 1 094

На цей маршрут двічі не змогли провести конкурс

У мерії пригрозили закрити маршрут №3-Б. Питання виникло при ухваленні рішення виконкому щодо проведення конкурсу на цей автобусний маршрут — це буде третя спроба провести конкурс. Дві попередні не мали успіху — документи не подавав жоден претендент, пояснив начальник відділу транспорту Руслан Івашина під час засідання виконкому 15 травня.


Наразі на маршруті тимчасовий перевізник — ПП «Союз Авто Експрес», з яким мерія свого часу розірвала угоду. У мерії вважають, що він спеціально не приходить на конкурс — це така тактика подовження тимчасового договору. Якщо конкурс не відбудеться втретє, у мерії пригрозили скасувати маршрут.


- Будемо приймати рішення щодо доцільності курсування 3-Б, - висловився Руслан Івашина.



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Автор: Татьяна Донченко
Теги: маршрут маршрутка перевізники
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