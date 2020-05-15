Кременчужан ждёт пасмурный и дождливый уикенд

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 1 363

По прогнозам синоптиков, кременчужан ждёт пасмурный и дождливый уикенд, а вот солнечных часов и теплой погоды ждать не приходится.





Sinoptik обещает, что сильные дожди пойдут в Кременчуге утром в субботу, 16 мая, и вечером в воскресенье, 17 мая. В целом будет держаться пасмурная погода, солнце, показавшееся из-за туч, кременчужане увидят редко. Суббота станет прохладным днём – максимум температура поднимется до +15°С, а вот в воскресенье немного потеплеет – до +20°С.





Gismeteo согласен с Sinoptik: осадки прогнозирует на утро субботы, 16 мая, и вечер воскресенья, 17 мая, а также исключительно пасмурный уикенд. Воздух прогреется от +9°С до +17°С.





По данным Ventusky, в нашем городе в субботу и воскресенье пройдут кратковременные и незначительные дожди, но небо будет затянуто тучами на протяжении всех выходных. Столбики термометров покажут от +9°С до +17°С.