У Полтаві порушник ПДР погрожував поліцейським ножем

Сьогодні, 09:06 Переглядів: 464

У Полтаві поліція повідомила про підозру водієві, який погрожував поліцейським ножем.





За інформацією пресслужби Нацполіції Полтавської області, 13 травня близько 8.00 на проспекті Вавілова патрульні зупинили 34-річного чоловіка за кермом ВАЗу 2109 за порушення правил дорожнього руху. Кермувальник зупиненого авто відмовився виконувати законні вимоги правоохоронців та став погрожувати їм ножем.





За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України – опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700-3400 грн) до позбавлення волі на строк до двох років.





Наразі фігуранту повідомили про підозру, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.