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У Кременчуці вшанували пам'ять жертв тоталітарних режимів

Сьогодні, 15:42 Переглядів: 302 Коментарів: 3

 

Квіти поклали до підніжжя пам'ятника жертвам тоталітарних режимів

У Кременчуці біля пам'ятника жертвам репресій вшанували пам'ять загиблих від тоталітарних режимів. У зв'язку з карантином захід відбувся за мінімуму людей, а саме за участі міського голови Віталія Малецького та секретаря Кременчуцької міськради Юрія Гриценка. Як повідомляє пресслужба мерії, традиційно в ці скорботні травневі дні наш народ вшановує пам'ять про українців, які стали жертвами репресій, спрямованих на знищення жаги до своєї свободи та незалежності. Ці політичні терори в Україні були засуджені прогресивним людством і визнані злочином проти народу.


 


Цього року через діючі в нашій країні обмеження, пов’язані з недопущенням розповсюдження коронавірусної інфекції, загальноміський меморіальний захід на знак вшанування пам’яті жертв тоталітарних режимів було проведено відповідно до карантинних вимог.


Участь у скорботному заході взяли міський голова Віталій Малецький та секретар міської ради Юрій Гриценко. Від усієї кременчуцької громади вони поклали квіти до пам’ятного знаку «Жертвам сталінських репресій» на знак вічної пам’яті про боротьбу українців проти тоталітарних режимів різних історичних періодів розвитку державності в Україні.


 

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Пресслужба мерії Кременчука
Теги: вшанування

Коментарі: 3

63
andre2102:
Сьогодні, 15:44

а че мер в маске? у нас же орв. сам же говорил

 


6 0
24
oni:
Сьогодні, 15:47

а когда опубликуют фамилии доносчиков и сексотов ?

или эти *** это опора государства под названием Украина ?


5 0
44
Максим Бабкин:
Сьогодні, 17:11

Вечная и Светлая Память! 


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