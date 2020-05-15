У Кременчуці вшанували пам'ять жертв тоталітарних режимів

Сьогодні, 15:42 Переглядів: 302 Коментарів: 3

У Кременчуці біля пам'ятника жертвам репресій вшанували пам'ять загиблих від тоталітарних режимів. У зв'язку з карантином захід відбувся за мінімуму людей, а саме за участі міського голови Віталія Малецького та секретаря Кременчуцької міськради Юрія Гриценка. Як повідомляє пресслужба мерії, традиційно в ці скорботні травневі дні наш народ вшановує пам'ять про українців, які стали жертвами репресій, спрямованих на знищення жаги до своєї свободи та незалежності. Ці політичні терори в Україні були засуджені прогресивним людством і визнані злочином проти народу.









Цього року через діючі в нашій країні обмеження, пов’язані з недопущенням розповсюдження коронавірусної інфекції, загальноміський меморіальний захід на знак вшанування пам’яті жертв тоталітарних режимів було проведено відповідно до карантинних вимог.



