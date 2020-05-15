З початку пандемії коронавірусу за допомогою ПЛР-тестів перевірили 1020 кременчужан

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Останнім часом Полтавська лабораторія збільшила кількість тестів, які надаються Кременчуку, але чекаємо ще на 101 результат

З початку пандемії коронавірусу за допомогою ПЛР-тестів перевірили 1020 кременчужан. Як проінформували на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації, вже отримали 919 результатів, 101 ще очікується.





За минулу добу:

експрес-тести зробили 4 людям, усі вони виявилися негативними (загалом у Кременчуці провели 431 такий тест);

на ПЛР-дослідження у Полтаву направили 19 зразків біоматеріалу, а отримали 65 результатів.





На засіданні стало відомо, що у Полтавському обласному лабораторному центрі запустили другий модуль ПЛР-лабораторії, а тому наразі біологічні матеріали обробляються значно швидше.

- Позитивне те треба відзначити, що Полтавська обласна лабораторія збільшила кількість тестів, які нам надаються. Ми бачимо, при тому, що ми відправили 19, 65 отримали, тобто співвідношення один до трьох. Це вселяє надію, що оці 101, які стоять в черзі, найближчим часом, можливо, сьогодні, можливо, завтра будуть надані, - прокоментував міський голова Віталій Малецький.