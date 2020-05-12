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Кременчук, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці виділили ще 83 тисячі на «карантинні» пайки для нужденних

Сьогодні, 07:41 Переглядів: 206

 

Кошти зекономлені на святкуванні Дня Перемоги

12 травня виконком Кременчуцької міськради ухвалив рішення про перерозподіл 83,2 тис грн – на забезпечення продуктовими наборами під час карантину кременчужан, які потребують допомоги.


Ця сума - невикористані кошти на заходи святкування Дня Перемоги – так пояснила заступник начальника міського фінансового управління Тетяна Тетьоркіна під час засідання бюджетної депутатської комісії, що передувала розгляду питання на виконкомі. За її словами, виділеної суми має вистачити до кінця карантину – до 22 травня, куплять 400 пайків.


Раніше виконком уже виділив 120,9 тис гривень на пайки. Вартість одного продуктового набору – близько 200 гривень. По допомогу люди звертаються на 1563, до терцентрів та управлінь соцзахисту.


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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: Пресслужба мерії Кременчука
Теги: пайки продукти карантин

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