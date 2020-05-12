У Полтаві 8 500 грн штрафу присудили чоловікові, який жбурнув монети в обличчя касирці

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 299 Коментарів: 1

12 травня Октябрський районний суд Полтави виніс вирок чоловікові, який у полтавському супермаркеті жбурнув у касирку монети, йому присудили 8500 грн штрафу. Про вирок повідомив відділ комунікації поліції Полтавщини.





Чоловіка засудили за статтею 296 (хуліганство) КК України.





– Пам'ятаєте хама, який в одному з полтавських супермаркетів кинув жменю монет в обличчя жінці-касиру? Сьогодні був суд. Він виніс рішення затвердити угоду підозрюваного з прокурором про визнання провини за статтею «хуліганство» і оштрафував Гременчука Сергія Захаровича на 8500 гривень, – прокоментував заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.