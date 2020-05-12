Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 12.05.2020 19:00
Підтверджені:
Україна16023
Кременчук97
Хворі:
Україна12225
Кременчук29
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

У Кременчуцькому районі помер один мешканець з позитивним діагнозом COVID-19

Вчора, 20:43 Переглядів: 2 668 Коментарів: 1

 

Контактних осіб в районі зафіксовано - 200 осіб 

Станом на вечір 12 травня у Кременчуцькому районі один летальний випадок від коронавірусу та один новий випадок захворювання. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької РДА з посиланням на Кременчуцьке МВПЛД ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України». 


- У Кременчуцькому районі 34 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних. Нових випадків за добу – 1, одужали - 7. Контактних осіб – 200. Всього на самоізоляції прибулих з-за кордону – 110, з них залишається на самоізоляції - 0. - йдеться у повідомленні. 


У порівнянні з даними за 11 травня одна особа померла від коронавірусу. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус

Коментарі: 1

434
ff48:
Вчора, 21:52

Причина смерти коронавирус ? Так и написано в причине смерти ?


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