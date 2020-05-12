У Кременчуцькому районі помер один мешканець з позитивним діагнозом COVID-19

Вчора, 20:43 Переглядів: 2 668 Коментарів: 1

Станом на вечір 12 травня у Кременчуцькому районі один летальний випадок від коронавірусу та один новий випадок захворювання. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької РДА з посиланням на Кременчуцьке МВПЛД ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України».





- У Кременчуцькому районі 34 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних. Нових випадків за добу – 1, одужали - 7. Контактних осіб – 200. Всього на самоізоляції прибулих з-за кордону – 110, з них залишається на самоізоляції - 0. - йдеться у повідомленні.





У порівнянні з даними за 11 травня одна особа померла від коронавірусу.