Что вы делаете в День Победы: празднуете или нет?

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День Победы в Европе (V-E Day, или Victory in Europe Day) — праздник, во время которого США, Великобритания и большинство стран Западной Европы отмечают день капитуляции Германии и, соответственно, завершения Второй мировой войны в Европе. Официально отмечался только один раз – 8 мая 1945 года. Ежегодно с 2005 года, 8-9 мая, в Европе отмечают Дни памяти и примирения, как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны.







В последние годы в Украине, и в Кременчуге в том числе, в социальных сетях и на кухнях, активно обсуждаются вопросы: отмечать ли День Победы 9 мая? Как этот праздник правильно называть? Праздник ли это вообще? А если не праздник, то почему? Нужен ли выходной? Что делать 8 мая?









Мы решили спросить у наших читателей, как они отмечают День Победы и отмечают ли: