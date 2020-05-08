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Что вы делаете в День Победы: празднуете или нет?

Сьогодні, 16:04 Переглядів: 473

 

И если празднуете, то как?

День Победы в Европе (V-E Day, или Victory in Europe Day) — праздник, во время которого США, Великобритания и большинство стран Западной Европы отмечают день капитуляции Германии и, соответственно, завершения Второй мировой войны в Европе. Официально отмечался только один раз – 8 мая 1945 года. Ежегодно с 2005 года, 8-9 мая, в Европе отмечают Дни памяти и примирения, как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны. 


В последние годы в Украине, и в Кременчуге в том числе, в социальных сетях и на кухнях, активно обсуждаются вопросы: отмечать ли День Победы 9 мая? Как этот праздник правильно называть? Праздник ли это вообще? А если не праздник, то почему? Нужен ли выходной? Что делать 8 мая?


Як ми маємо відзначати День Перемоги? Чи потрібно його святкувати взагалі?


Мы решили спросить у наших читателей, как они отмечают День Победы и отмечают ли:

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Автор: Руслана Горгола
Теги: 9 мая День Победы День Перемоги ветераны праздники опрос

Как вы празднуете 9 Мая?

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