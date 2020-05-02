У Кременчуці в 79 осіб підтвердили COVID-19

Сегодня, 21:08 Просмотров: 1 368 Комментариев: 1

За 2 травня хворих на COVID-19 у Кременчуці побільшало на 9 осіб. Загалом 79 осіб. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.



