Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 02.05.2020 11:00
Підтверджені:
Україна11411
Кременчук70
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці в 79 осіб підтвердили COVID-19

Сегодня, 21:08 Просмотров: 1 368 Комментариев: 1

 

Загалом 9 нових випадків за добу

За 2 травня хворих на COVID-19 у Кременчуці побільшало на 9 осіб. Загалом 79 осіб. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.


- Сьогодні маємо дев‘ять нових офіційно зареєстрованих випадків COVID-19 в Кременчуці. Один з них посмертний. Серед інших пацієнтів є двоє дітей 15-річного віку. Вони контактували в своїх родинах з хворими на коронавірусну хворобу. Двоє дорослих перебувають на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька». Ще четверо дорослих є також контактними особами з хворими членами сім’ї. Стан їхнього здоров‘я лікарі оцінюють як задовільний, - повідомив мер.
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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: facebook.com/vitalii.maletskyi.official
Теги: карантин коронавірус

Комментарии: 1

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stronzo:
Сегодня, 22:03

Мэр подвел итоги, давайте и мы подведем их состоянием на 2 мая. Промежуточные, но мужественно добытые Малецким и его эффективной командой. Итак:

1) закупка деревьев по цене в 3 раза выше (спасибо "Ъ" за расследование), при действующем карантине и дырой в бюджете в 40 миллионов за месяц;

2) при этом не нашлось денег на оборудование для ПЦР, которое оплатили меценаты, но зато всандалил минимум 1,7 миллиона на ремонт двух комнатушек в роддоме (судя по фото результата - распилили там нормально);

3) регулярные проверки прокуратуры в исполкоме;

4) не обеспечил (даже не попытался) горожан респираторами Микрон, которые при этом производятся в Кременчуге и прекрасно толкаются по всей стране за 100+ гривен;

5) работа генделей даже во время карантина (прямо нарушение запретов, при том повлекшее смерть);

6) ну, не добавить при всем вышеуказанном, газетку с её неприкасаемыми 9 миллионами - просто нельзя. Плюс откровенные подсказки в голосованиях, т.е. лоббирование своих и чужих интересов с использованием служебного положения...

Кто ещё вспомнит - добавляйте свои варианты.

 

В нормальной компании такой "керивнык" давно был бы с позором уволен, а судя по кол-ву очевиднейших коррупционных составляющих - можно сделать карьеру в ДБР, взяв в оборот этого персонажа.

 

Печально всё это... Я думал, хуже Глухова не будет   


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