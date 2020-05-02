У Кременчуці в 79 осіб підтвердили COVID-19

Загалом 9 нових випадків за добу
За 2 травня хворих на COVID-19 у Кременчуці побільшало на 9 осіб. Загалом 79 осіб. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.
- Сьогодні маємо дев‘ять нових офіційно зареєстрованих випадків COVID-19 в Кременчуці. Один з них посмертний
. Серед інших пацієнтів є двоє дітей 15-річного віку. Вони контактували в своїх родинах з хворими на коронавірусну хворобу. Двоє дорослих перебувають на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька». Ще четверо дорослих є також контактними особами з хворими членами сім’ї. Стан їхнього здоров‘я лікарі оцінюють як задовільний, - повідомив мер.
Автор: Євгенія Каблучка
Источник фото: facebook.com/vitalii.maletskyi.official