Неподалік Кременчука сталася ДТП за участю двох машин

Сегодня, 18:24 Просмотров: 2 205 Комментариев: 2

На трасі за селом Піщаним, в сторону Градизька, зіштовхнулися дві автівки. ДТП сталася сьогодні, 2 травня. Відео з місця аварії опублікували у соцмережі.





За інформацією Кременчуцького відділу поліції, потерпілих у ДТП немає.