Неподалік Кременчука сталася ДТП за участю двох машин

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Автівки зіштовхнулися за Піщаним
На трасі за селом Піщаним, в сторону Градизька, зіштовхнулися дві автівки. ДТП сталася сьогодні, 2 травня. Відео з місця аварії опублікували у соцмережі.
За інформацією Кременчуцького відділу поліції, потерпілих у ДТП немає.
А можна донести информацию более точнее,где есть это видео в соц сетях?Допустим у Вас на ФБ его нет.
На самом скриншоте уже донесено.