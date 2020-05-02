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Надзвичайні новини, Полтавщина

Неподалік Кременчука сталася ДТП за участю двох машин

Сегодня, 18:24 Просмотров: 2 205 Комментариев: 2

 

Автівки зіштовхнулися за Піщаним

На трасі за селом Піщаним, в сторону Градизька, зіштовхнулися дві автівки. ДТП сталася сьогодні, 2 травня. Відео з місця аварії опублікували у соцмережі.


За інформацією Кременчуцького відділу поліції, потерпілих у ДТП немає. 

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: h.kremenchug
Теги: ДТП

Комментарии: 2

1 069
hunter:
Сегодня, 19:14

А можна донести информацию более точнее,где есть это видео в соц сетях?Допустим у Вас на ФБ его нет.


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Kremen.Club:
Сегодня, 20:34

Цитата: hunter

А можна донести информацию более точнее,где есть это видео в соц сетях?Допустим у Вас на ФБ его нет.

 

На самом скриншоте уже донесено.


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