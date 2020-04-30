Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

В Україні зафіксовано 10861 випадок коронавірусної хвороби

Сегодня, 10:41 Просмотров: 339

 

За добу діагноз підтвердили у 455 осіб

Станом на ранок 1 травня в Україні 10861 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 272 летальні, 1413 пацієнтів одужали. За інформацією Міністерства охорони здоров'я України, за добу зафіксовано 455 нових випадків.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 425 випадків;
  • Волинська область — 307 випадків;
  • Дніпропетровська область — 364 випадки;
  • Донецька область — 70 випадків;
  • Житомирська область — 390 випадків;
  • Закарпатська область — 432 випадки;
  • Запорізька область — 260 випадків;
  • Івано-Франківська область — 899 випадків;
  • Кіровоградська область — 392 випадки;
  • м. Київ — 1453 випадки;
  • Київська область — 694 випадки;
  • Львівська область — 454 випадки;
  • Луганська область — 35 випадків;
  • Миколаївська область — 126 випадків;
  • Одеська область — 296 випадків;
  • Полтавська область — 211 випадків;
  • Рівненська область — 658 випадків;
  • Сумська область — 103 випадки;
  • Тернопільська область — 793 випадки;
  • Харківська область — 274 випадки;
  • Херсонська область — 120 випадків;
  • Хмельницька область — 92 випадки;
  • Чернівецька область — 1667 випадків;
  • Черкаська область — 296 випадків;
  • Чернігівська область — 50 випадків.
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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: коронавірус коронавирус

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