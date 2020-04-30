У Полтаві на вагоні знайшли мертвим 22-річного хлопця

Сегодня, 11:26 Просмотров: 1 818 Комментариев: 2

Хлопця вразив електричний струм, коли той піднявся на вагон

30 квітня у Полтаві, на залізничній станції «Полтава-Київська», на даху вагона-зерновоза знайшли тіло хлопця 1998 року народження. За попередніми даними смерть настала внаслідок ураження електричним струмом. Про це повідомив Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА.





За інформацією Головного управління ДСНС у Полтавській потерпілий на території залізничного вокзалу «Полтава-Київська» піднявся на залізничний вагон та був смертельно вражений електричним струмом.