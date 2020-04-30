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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві на вагоні знайшли мертвим 22-річного хлопця

Сегодня, 11:26 Просмотров: 1 818 Комментариев: 2

Хлопця вразив електричний струм, коли той піднявся на вагон

30 квітня у Полтаві, на залізничній станції «Полтава-Київська», на даху вагона-зерновоза знайшли тіло хлопця 1998 року народження. За попередніми даними смерть настала внаслідок ураження електричним струмом. Про це повідомив Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА.


За інформацією Головного управління ДСНС у Полтавській потерпілий на території залізничного вокзалу «Полтава-Київська» піднявся на залізничний вагон та був смертельно вражений електричним струмом.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: ударило током молодь Полтава вагон

Комментарии: 2

126
Kremen.Club:
Сегодня, 11:47

Селфанулся на славу


8 0
359
evgeniys:
Сегодня, 13:26

22 года, куда ум делся или почему до сих пор не поумнел?


5 0

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