Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 30.04.2020 11:00
Підтверджені:
Україна10406
Кременчук70
Хворі:
Україна8907
Кременчук60
Вилікувалось:
Україна1238
Кременчук9
Померло:
Україна261
Кременчук1
Кременчук, Коронавірус / Карантин

У Черкасах дозволили відкритися паркам та літнім майданчикам кафе - МОЗ засудив відповідне рішення

Сегодня, 12:16 Просмотров: 1 075 Комментариев: 7

Міністр охорони здоров’я України наголосив, що це може звести нанівець роботу, проведену протягом останніх 1,5 місяців

30 квітня на засіданні виконкому Черкаської міської ради ухвалили рішення пом'якшити карантин у місті з 1 травня. У результаті обговорення виконком дозволив відновити роботу:

  • магазинам з продажу непродовольчих товарів, будівельних матеріалів, електроінструментів, електрообладнання, інших електротоварів, сантехніки, канцелярських товарів, квітів, книжкової продукції та меблів;
  • майстерень з ремонту взуття, одягу, ремонту та встановлення вікон, дверей, воріт, огорож за індивідуальним замовленням, перукарень та салонів краси, салонів для надання послуг із догляду за домашніми тваринами, салонів ритуальних послуг, проектних організацій;
  • ринків, ярмарків із продажу сільськогосподарської продукції та квітів;
  • літніх майданчиків закладів ресторанного господарства.
  • парків, скверів та атракціонів на їхній території, а ще – об’єктів спортивної інфраструктури виключно для проведення тренувань.

 

Джерело: chmr.gov.ua

Міністерство охорони здоров'я вже відреагувало на таке рішення. Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов засудив невиправдане пом’якшення карантину, яке ініціювала Черкаська міська рада.


- Ми розуміємо, що люди втомилися від карантину. Ми, в Уряді, готуємо пом’якшення карантину вже з 11 травня. Всі ці кроки ґрунтуються на думці спеціалістів, вірусологів, на даних, які в нас є. Ми повинні бути впевнені, що наші дії не погіршать ситуацію. Рішення відкрити магазини і торгові центри, а також тераси в закладах громадського харчування може звести нанівець роботу, проведену протягом останніх 1,5 міс. Діям влади буде надана оцінка, в тому числі правоохоронних органів. Я засуджую такі дії, бо вони ставлять під загрозу життя і здоров’я людей, - наголосив Максим Степанов.


3
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин коронавірус

Комментарии: 7

39
nelyaza:
Сегодня, 12:24

Там же мер адекватный, не то, что наш, боится собственной тени.


27 7
3 453
Дмитрий:
Сегодня, 12:35

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов засудив невиправдане пом’якшення карантину, яке ініціювала Черкаська міська рада.

Діям влади буде надана оцінка, в тому числі правоохоронних органів. Я засуджую такі дії, бо вони ставлять під загрозу життя і здоров’я людей, - наголосив Максим Степанов

Серьезный, как жук навозный. И пользы столько же.

 


17 5
112
Чувааак:
Сегодня, 14:47

Цитата: nelyaza

Там же мер адекватный, не то, что наш, боится собственной тени.

Багато хто теж вважають білоруського лідера адекватним, бо він карантин не вводив і економіка працює. А те що там більше хворих ніж у нас, при меншій в 4 рази території, то це не важливо, адже "від вірусу ніхто не помирає"


3 8
155
sergey.kovalenko:
Сегодня, 15:13

Цитата: nelyaza

Там же мер адекватный, не то, что наш, боится собственной тени.

И толку? Сейчас засудят и все снова позакрывают....

Тут и так понятно, что условия диктует МОЗ


3 3
32
Yaroslav:
Сегодня, 15:45

это их дело,что они открываются. Есть чёткие условия,которые прописывает МОЗ и ставят даты тоже они,когда и что открывать


1 6
338
Pereselenets:
Сегодня, 16:05

Цитата: Чувааак
Цитата: nelyaza

Там же мер адекватный, не то, что наш, боится собственной тени.

Багато хто теж вважають білоруського лідера адекватним, бо він карантин не вводив і економіка працює. А те що там більше хворих ніж у нас, при меншій в 4 рази території, то це не важливо, адже "від вірусу ніхто не помирає"

Ты думаешь, отсидишься и пропетляешь? Сразу виден интеллект


1 3
429
ff48:
Сегодня, 16:11

Цитата: Чувааак

А те що там більше хворих ніж у нас, при меншій в 4 рази території, то це не важливо, адже "від вірусу ніхто не помирає"

 

А то что там экономику не остановили вообще - это фигня да ? Почему все накинулись на Беларусь, чем она хуже Швеции ? В ж..пу ВОЗ, Билл Гейтса с его вакцинацией и Ахметова с его зеленой энергией.


3 0

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх