У Черкасах дозволили відкритися паркам та літнім майданчикам кафе - МОЗ засудив відповідне рішення

Сегодня, 12:16 Просмотров: 1 075 Комментариев: 7

30 квітня на засіданні виконкому Черкаської міської ради ухвалили рішення пом'якшити карантин у місті з 1 травня. У результаті обговорення виконком дозволив відновити роботу:

магазинам з продажу непродовольчих товарів, будівельних матеріалів, електроінструментів, електрообладнання, інших електротоварів, сантехніки, канцелярських товарів, квітів, книжкової продукції та меблів;

майстерень з ремонту взуття, одягу, ремонту та встановлення вікон, дверей, воріт, огорож за індивідуальним замовленням, перукарень та салонів краси, салонів для надання послуг із догляду за домашніми тваринами, салонів ритуальних послуг, проектних організацій;

ринків, ярмарків із продажу сільськогосподарської продукції та квітів;

літніх майданчиків закладів ресторанного господарства.

парків, скверів та атракціонів на їхній території, а ще – об’єктів спортивної інфраструктури виключно для проведення тренувань.

Джерело: chmr.gov.ua

Міністерство охорони здоров'я вже відреагувало на таке рішення. Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов засудив невиправдане пом’якшення карантину, яке ініціювала Черкаська міська рада.





- Ми розуміємо, що люди втомилися від карантину. Ми, в Уряді, готуємо пом’якшення карантину вже з 11 травня. Всі ці кроки ґрунтуються на думці спеціалістів, вірусологів, на даних, які в нас є. Ми повинні бути впевнені, що наші дії не погіршать ситуацію. Рішення відкрити магазини і торгові центри, а також тераси в закладах громадського харчування може звести нанівець роботу, проведену протягом останніх 1,5 міс. Діям влади буде надана оцінка, в тому числі правоохоронних органів. Я засуджую такі дії, бо вони ставлять під загрозу життя і здоров’я людей, - наголосив Максим Степанов.



