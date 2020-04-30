Весна в разгаре: на выходных в Кременчуге пригреет до +25°С

Сегодня, 10:35 Просмотров: 190

Но также на уикенд возможны и кратковременные дожди

На первомайские праздники кременчужане будут отдыхать три дня подряд, и погода на этих выходных будет по-настоящему тёплой и солнечной, хоть возможны и кратковременные дожди.





Sinoptik передаёт, что самым тёплым выходным станет суббота, 2 мая, ведь воздух в городе прогреется до +25°С. В целом на уикенд температурные показатели будут колебаться в пределах от +10°С до +24°С. Этот сайт обещает нам ясную погоду – и без осадков.





Gismeteo прогнозирует на уикенд переменную облачность; периодически может немного подождить, днём в пятницу, 1 мая, и в воскресенье, 3 мая. Столбики термометров покажут от +11°С до +24°С.





Солидарен с таким прогнозом и Ventusky: этот погодный портал говорит нам о кратковременных дождях в субботу, 2 мая, и воскресенье, 3 мая. В Кременчуге солнечные часы будут преобладать над пасмурными в выходные. Температурный минимум составит +11°С, а максимум пригреет до +24°С.