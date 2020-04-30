За добу у Кременчуцькому районі виявили три нові випадки Covid-19

Загалом на Полтавщині вісім нових хворих
У Полтавській області 211 підтверджених випадків захворювання, нових за добу – 8. Загалом хворіють 182 людини, із яких стаціонарно лікують коронавірус тільки 32, - повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.
Ситуація в містах і районах:
- Кременчук – 70;
- Полтава – 35 (нові випадки – 4);
- Кременчуцький район – 28 (нові випадки – 3);
- Миргородський район із містом Миргород – 14;
- Горішні Плавні – 12;
- Зіньківський район – 10;
- Кобеляцький район – 10;
- Полтавський район – 7;
- Карлівський район – 5;
- Чутівський і Глобинський райони – по 3;
- Лубни – 3 (1 новий випадок);
- Лубенський, Пирятинський, Оржицький і Козельщинський райони – по 2;
- Машівський район – 1 (людина одужала);
- Котелевський і Хорольський райони – по 1.
Одужали від інфекції вже 22 людини.