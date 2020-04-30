Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 30.04.2020 11:00
Підтверджені:
Україна10406
Кременчук70
Хворі:
Україна8907
Кременчук60
Вилікувалось:
Україна1238
Кременчук9
Померло:
Україна261
Кременчук1
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу у Кременчуцькому районі виявили три нові випадки Covid-19

Сегодня, 10:09 Просмотров: 970

 

Загалом на Полтавщині вісім нових хворих

У Полтавській області 211 підтверджених випадків захворювання, нових за добу – 8. Загалом хворіють 182 людини, із яких стаціонарно лікують коронавірус тільки 32, - повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.


Ситуація в містах і районах:

  • Кременчук – 70;
  • Полтава – 35 (нові випадки – 4);
  • Кременчуцький район – 28 (нові випадки – 3);
  • Миргородський район із містом Миргород – 14;
  • Горішні Плавні – 12;
  • Зіньківський район – 10;
  • Кобеляцький район – 10;
  • Полтавський район – 7;
  • Карлівський район – 5;
  • Чутівський і Глобинський райони – по 3;
  • Лубни – 3 (1 новий випадок);
  • Лубенський, Пирятинський, Оржицький і Козельщинський райони – по 2;
  • Машівський район – 1 (людина одужала);
  • Котелевський і Хорольський райони – по 1.

Одужали від інфекції вже 22 людини.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: коронавірус

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