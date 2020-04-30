Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 30.04.2020 11:00
Підтверджені:
Україна10406
Кременчук70
Хворі:
Україна8907
Кременчук60
Вилікувалось:
Україна1238
Кременчук9
Померло:
Україна261
Кременчук1
Кременчук

У Кременчуці створили нову санітарну зону

Сегодня, 09:22 Просмотров: 1 965

 

Санітарну зону ввели в Крюкові

30 квітня міський голова Кременчука повідомив про введення нової санітарної зони через підтвердження чотирьох нових випадків COVID-19 в місті. Мова йде про територію в Крюкові. Коронавірусну хворобу підтвердили у:

  • дитини 4 років, яка перебуває в дитячій лікарні;
  • дівчини 17 років, батько якої є інфікованим медичним працівником з центральної районної лікарні;
  • двох жінок 47 та 67 років, які лікуються від пневмонії.

В межах санітарної зони буде проводитися дезинфекція місць громадського користування.


1
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: санітарна зона коронавірус

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх