У Кременчуці створили нову санітарну зону
Сегодня, 09:22
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Санітарну зону ввели в Крюкові
30 квітня міський голова Кременчука повідомив про введення нової санітарної зони через підтвердження чотирьох нових випадків COVID-19 в місті. Мова йде про територію в Крюкові. Коронавірусну хворобу підтвердили у:
- дитини 4 років, яка перебуває в дитячій лікарні;
- дівчини 17 років, батько якої є інфікованим медичним працівником з центральної районної лікарні;
- двох жінок 47 та 67 років, які лікуються від пневмонії.
В межах санітарної зони буде проводитися дезинфекція місць громадського користування.