У Кременчуці створили нову санітарну зону

Сегодня, 09:22 Просмотров: 1 965

30 квітня міський голова Кременчука повідомив про введення нової санітарної зони через підтвердження чотирьох нових випадків COVID-19 в місті. Мова йде про територію в Крюкові. Коронавірусну хворобу підтвердили у:

дитини 4 років, яка перебуває в дитячій лікарні;

дівчини 17 років, батько якої є інфікованим медичним працівником з центральної районної лікарні;

двох жінок 47 та 67 років, які лікуються від пневмонії.

В межах санітарної зони буде проводитися дезинфекція місць громадського користування.



